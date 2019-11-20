В Самараэнерго подвели итоги акции «Плати на сайте и получи подарок!»

125

Конкурс проходила с 1 декабря 2018 года по 10 октября 2019 года и был направлен на поощрение добросовестных граждан-потребителей, оплачивающих потребленную электрическую энергию через электронные сервисы ПАО «Самараэнерго». Поэтому основными условиями конкурса стали: оплата электроэнергии на сайте ПАО «Самараэнерго или в Личном кабинете в течение срока проведение акции и отсутствие задолженности по оплате электроэнергии.Участниками акции стали 640 человек, из них в соответствии с условиями и порядком проведения розыгрыша победителями были выбраны 92 человека. Призы – зарядное устройство для телефона ждут каждого победителя в обслуживающем отделении ПАО «Самараэнерго».