В Куйбышевском районе Самары отремонтируют школы и улицы

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Учреждения культуры и образования, общественные организации Куйбышевского района традиционно получили благотворительную помощь от самарских нефтепереработчиков. Так, в этом году средства поступят в школу искусств, музыкальную и общеобразовательные школы. На выделенные деньги будут установлены спортивные площадки и проведен ремонт зданий.Не остались без внимания и ветераны: финансовая поддержка будет оказана СРОО «Труженики тыла и ветераны труда», «Общественной организации ветеранов войны, вооруженных сил и правоохранительных органов Куйбышевского района г. Самары», СГОО инвалидов-колясочников «Ассоциация «Десница».Значительная часть средств направлена на ремонт дорог в Куйбышевском районе.