Сотрудники КНПЗ исполнили новогодние мечты самарских ребят

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Юные самарцы в канун Нового года получили подарки от сотрудников КНПЗ. О детских мечтах они узнали из писем, размещенных на "Елке желаний" в Центре социальной помощи семье и детям Куйбышевского района.Сотрудники завода сняли с елки более 60 обращений к Деду Морозу и сами ненадолго стали добрыми волшебниками. Пожелания ребят оказались самые разные: карандаши и фломастеры, конструкторы, куклы, настольные игры. Были и дорогие – коньки и лыжи, говорящие игрушки, тюбинги, на которые собирали деньги вскладчину. Нефтепереработчики нашли даже конструктор Лего Бионикл «Череп скорпиона», снятый с производства и оставшийся на одном складе в Москве. Ведь для воспитанников Центра подарки особенно значимы: у многих ребят слабое здоровье, некоторые вовсе не могут выйти из дома. Им очень ценно внимание со стороны, понимание, что про них не забыли.Когда все сюрпризы были готовы, для мальчишек и девчонок состоялся утренник: они побывали на сказочном представлении и получили подарки, о которых мечтали. Те, кто не смог попасть на праздник, не останутся с пустыми руками: дары заводских Дедов Морозов привезут к ним домой.