Самарский «Космопорт» может закрыться из-за отсутствия воды
11 ноября 2019 11:54
311
Один из крупнейших и самых прибыльных торговых центров Самары, ТРК «Космопорт», рискует остановиться в одночасье. Угроза коллапса для многомиллиардного бизнеса семьи Сурковых скрывается за скромной тяжбой по поводу водопроводной трубы с близкой к бенефициару холдинга «Самарский деловой мир» Алексею Шаповалову компанией «ПДК».
Информация о том, что «ПДК» имеет претензии к оператору «Космопорта» — «Виктор и Ко Мега Парк» — появилась в июне 2019 года. Но масштаб катастрофы, которой грозит происходящее холдингу Виктора Суркова, стал понятен лишь на минувшей неделе.
По данным судебных материалов, компания «ПДК» владеет четырьмя земельными участками, расположенными прямо за торгово-развлекательном центром «Космопорт», общей площадью более 78 тыс. кв. м. Именно через эти участки пролегает водопроводная линия, обеспечивающая нормальное функционирование «Космопорта». «ПДК» потребовало признать водопровод самовольной постройкой, а от оператора «Космопорта» — в течение месяца после вынесения судебного решения за свой счет снести его. Если он не сделает требуемого, «ПДК» хочет получить от суда санкцию на демонтаж водопровода самостоятельно.
Как уточнили в пресс-службе «Самарских коммунальных систем», никаких других водопроводных вводов на торговый центр нет. А значит, нет и альтернативного способа обеспечить водоснабжение «Космопорта».
Принудительная остановка «Космопорта» на длительный срок чревата непредсказуемыми последствиями для всего холдинга Виктора Суркова. На данный момент «Космопорт» — основная площадка, генерирующая для холдинга «Виктор и Ко» прибыль, и один из всего двух торговых центров, которые по итогам 2018 года смогли не уйти в минус, пишет СО ОНЛАЙН.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
11 ноября 2019 12:58
Одновременная отгрузка зерна на два зерновоза в этом сезоне первая. Экономика региона
100
11 ноября 2019 12:47
Производители пока тенденцию не замечают и продолжают наращивать выпуск овощей, чтобы замещать импорт. Экономика региона
126
10 ноября 2019 11:38
Стадион готовят к передаче в собственность области. Экономика региона
385
Финансы и Банки
11 ноября 2019 11:32
СберМаркет — новый сервис покупки продуктов и товаров первой необходимости с полок магазинов. Финансы и Банки
127
8 ноября 2019 12:37
В акции представлено более 10 000 выгодных предложений от банка, компаний экосистемы Сбер и более 150 партнеров. Финансы и Банки
320
8 ноября 2019 03:51Как проверить транзакции биткоина
Сейчас уже довольно привычным становится в финансовом мире расплачиваться биткоинами. Но, вот как проверить транзакции, не очень ясно. Финансы и Банки
45
Строительство
11 ноября 2019 13:22
Будет вестись строительство метро. Строительство
114
7 ноября 2019 14:01
Речь идет о земельном участке площадью 36 тыс. кв. м в границах улиц Вольской, Воронежской, Свободы и Калинина. Строительство
500
5 ноября 2019 12:29В Самаре никак не могут открыть построенный 5 лет назад каток "МТЛ-Арена 2"
Сейчас проводятся инженерно-геологические изыскания на территории. Строительство
232
Материалы и технологии
2 ноября 2019 18:00Применение мрамора
Мрамор – природный камень, состоящий из карбоната кальция, кальцита, доломита и примеси других минералов и веществ, которые влияют на его дополнительные... Материалы и технологии
54
1 ноября 2019 17:50В каждом торговом центре должна быть мощная система вентиляции
В любом торговом центре постоянно находится не только много посетителей, но и разного обслуживающего персонала. Материалы и технологии
57
22 октября 2019 21:23
Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
94
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
266
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
887
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1926
Бизнес
8 ноября 2019 22:53
С 2016 года местные предприниматели отстаивают собственный проект планировки и межевания территории на улицы Алма-Атинской, который бы узаконил постройки. Бизнес
500
7 ноября 2019 23:52
Скандал с задержанием группы участников продажи земли на улице Водников, 14, тянется с августа 2017 года Бизнес
318
7 ноября 2019 23:13
Индекс малого и среднего предпринимательства RSBI снизился до 50,9 пункта. Хотя кредиты становятся доступнее, нарастить обороты не получается: выручка падает, штаты... Бизнес
301
Новости компаний
11 ноября 2019 11:54
"ПДК" потребовало признать водопровод под ним самовольной постройкой. Новости компаний
311
11 ноября 2019 11:41
Студенты 3 курса электротехнического факультета СамГТУ и гости познакомились с историей компании. Новости компаний
107
11 ноября 2019 11:18
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что вопрос внедрения альткотельной сегодня изучают 25 городов. В их числе Самара, Тольятти и Новокуйбышевск. Новости компаний
145
7 ноября 2019 23:54
Робот передвигается совершенно самостоятельно, но на этапе испытаний за ним дистанционно присматривает оператор. Новости компаний
287
IT и Коммуникации
23 октября 2019 23:55Индивидуальные IP адреса – особенности
Индивидуальные прокси востребованы и популярны. На сайте proxyline.net вы сможете купить или арендовать на выгодных условиях индивидуальный анонимный IP... IT и Коммуникации
88
21 октября 2019 23:35Виды и особенности чехлов для iPhone
Существует масса разнообразных чехлов для iPhone, которые способны обеспечить защиту устройству и создают дополнительно привлекательный вид для айфона. IT и Коммуникации
111
20 октября 2019 10:37
Также, как и классическая видеореклама, онлайн видео используют для того, чтобы формировать узнаваемость бренда и осуществлять успешно продвижение товаров, а... IT и Коммуникации
109
Транспорт
10 ноября 2019 11:18
Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов. Транспорт
366
8 ноября 2019 10:34
Сегодня начинается продажа железнодорожных билетов в Крым Перевозки начнутся с 23 декабря. Транспорт
204
8 ноября 2019 09:46
Добраться по Волге из Самары можно будет только в село Рождествено. Транспорт
247
7 ноября 2019 16:44
С 20:00 8 ноября до 04:55 11 ноября. Транспорт
353
Предпринимательство
4 октября 2019 15:17Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
183
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
338
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
619
Видео
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
478
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
612
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
437
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
316
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
389
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
524
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
402
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1436
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2038
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1390
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1688
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1862
Мероприятия