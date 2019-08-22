Самарские двигатели в составе ракеты космического назначения «Союз-2.1а» впервые вывели на орбиту пилотируемый корабль

284

Серийные двигатели производства ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) РД-107А/РД-108А успешно отработали в рамках первых летных испытаний ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14».Старт космического корабля состоялся сегодня в 6:38 по московскому времени с площадки 31 космодрома Байконур. Двигатели ПАО «Кузнецов», установленные на I и II ступенях ракеты, отработали без замечаний. Запуск пилотируемого корабля на ракете космического назначения «Союз-2.1а» разработки и производства АО «РКЦ «Прогресс» осуществлен впервые. До этого времени экипажи длительных экспедиций к МКС доставлялись на ракете «Союз-ФГ». Первый запуск пилотируемого космического корабля с РКН «Союз-2.1а» проводится в беспилотном (грузовозвращаемом) варианте.Запуски с использованием двигателей РД-107А/РД-108А на РКН «Союз-2.1а» начались в 2004 году, а на РКН «Союз-ФГ» - в 2001 году. Всего с 2001 года было проведено 68 успешных запусков РКН «Союз-ФГ» (отработало 340 маршевых двигателей).Двигатели по конструкции на ракете не отличаются о тех, которые устанавливаются на другие носители.Двигательными установками РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа «Союз» и являются самыми надежными в мире. Работы по повышению надежности и совершенствованию двигателей непрерывно ведутся его разработчиками (АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко») и специалистами «Кузнецова».Запуски ракет с серийными двигателями производства ПАО «Кузнецов» осуществляются с четырех космодромов – Байконур, Плесецк, Восточный, Куру (Французская Гвиана).