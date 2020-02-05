Самарская «Фабрика качества» включится в игру престолов
5 февраля 2020 13:25
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Самарский холдинг, специализирующийся на производстве мясных изделий, колбас и полуфабрикатов, подал заявки на несколько товарных знаков, напрямую связанных с известной книжной серией «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина и недавно завершившимся сериалом HBO «Игра престолов».
Компания «Знак», которой принадлежат основные бренды «Фабрики качества», в конце января захотела зарегистрировать товарные знаки «Дракарис» и Drakaris. В первоисточниках этим словом хозяин дракона приказывал ему сжечь врагов.
На этом интерес «Фабрики качества» к драконьей тематике не ограничился. Также поданы заявки на товарные знаки «мясо дракона» (Carne di drago), «дыханье дракона» (Respiro del drago и Alito di drago), «язык дракона» (Lingua di drago) и «чешуя дракона» (Scala del drago и Squame di drago). Также среди заявок фигурирует пять изображений средневековых замков, пишет СО ОНЛАЙН.
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