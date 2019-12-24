Самарагорэнергосбыт встретил Новый год двумя «Елками для потребителей»

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В центре обслуживания клиентов компании в преддверии Новогодних праздников развернулось шоу, участниками которого стали потребители компании, которые пришли в этот день внести свой последний платеж за потребленную электроэнергию перед Новым годом а так победители конкурса «Добросовестный плательщик».При входе их приветствовали новогодние мелодии в исполнении Дедов Морозов Самарского концертного духового оркестра.В спектакле принимали участие как традиционный Дед Мороз и Снегурочка, так и персонаж по имени Должок. Он по замыслу авторов – работников СамГЭС целый год не платил за электричество и поэтому остался на Новый год с долгами. Но как в каждой поучительной новогодней истории к концу спектакля на его елке тоже зажглись огни.В конце праздника для все участников были исполнены новогодние музыкальные номера и подарены традиционные сувениры от Самарагорэнеросбыта.