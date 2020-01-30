«Нестле» пожаловалось на шоколадки, выпускаемые в Жигулевске
30 января 2020 12:05
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Ранее в надзорный орган пожаловалось ООО «Нестле Россия». В своем обращении заявитель указал, что ООО «Лукаморье» является производителем кондитерских изделий «Катя Кэт» и «Мистик». По мнению заявителя, оформление данных упаковок сходны с упаковками «Kit Kat» и «Nesquik» — продуктов, производителем которых является ООО «Нестле Россия».
ООО «Нестле Россия» и ООО «Лукаморье» осуществляют деятельность на одном товарном рынке и являются конкурентами. Кондитерские изделия под товарным знаком «Nesquik» стали производится на территории Российской Федерации с 1998 года, а «Kit Kat» с 2001 года. ООО «Лукаморье» осуществляет свою деятельность с 2015 года.
«Выявлено, что заявитель направлял в адрес ООО «Лукаморье» предупреждение о прекращении введения в оборот кондитерских изделий «Мистик». ООО «Лукаморье» заверило ООО «Нестле Россия», что распространение продукции «Мистик» прекращено». Однако ООО «Лукаморье» впоследствии начало выпуск продукции «Катя Кэт», — сообщили в пресс-службе ФАС по региону.
В надзорном органе отмечают, что с 2008 по 2018 год в России было реализовано более 57 тысяч тонн шоколадных батончиков «Kit Kat» и более 21 тысячи тон батончиков «Nesquik». Данные товарные знаки являются широко известными, в силу того, что используются в течение длительного времени, реализуются большими объемами и активно продвигаются на экономическом рынке.
«В соответствии с заключением ФГБУН Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН было обнаружено, что у 54 % опрошенных потребителей возникло впечатление, что товар в упаковке «Катя Кэт» производит та же компания, что и компания, выпускающая батончики под товарным знаком «Kit Kat». 76% опрошенных посчитали, что при покупке существует риск перепутать товары «Kit Kat» и «Катя Кэт», — сообщили в ФАС.
Кроме того, батончики с товарными знаками «Мистик» и «Nesquik», согласно мнению потребителей (63%) легко перепутать между собой. Согласно справке ФИПС, выданной на основании анализа представленных образцов, установлено, что упаковки «Kit Kat» и «Катя Кэт» сходны между собой до степени смешения, «Nesquik» и «Мистик» также сходны до степени смешения.
По итогам рассмотрения дела в действиях ООО «Лукаморье» было установлено нарушение п.1 и 2 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции, что выразилось в выпуске и реализации шоколадных батончиков «Катя Кэт» и «Мистик» сходными с упаковками товарных знаков «Kit Kat» и «Nesquik».
ООО «Лукаморье комиссией антимонопольного органа было предписано прекратить использование при выпуске и реализации данной продукции. Материалы дела переданы должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела, пишет TLT.ru.
Фото pixabay.com
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