На самарском ПАО «Кузнецов» за 2019 год уволились почти 1000 работников
17 февраля 2020 13:28
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За 2019 год количество сотрудников самарского ПАО «Кузнецов» сократилось на 992 человека, до 10 756 человек. Информация о средней численности сотрудников опубликована в отчете предприятия за четвертый квартал 2019 года. Годом ранее, в последнем квартальном отчете за 2018 год, ПАО сообщало о том, что на предприятии было 11 748 сотрудников (в 2017 году – 12 497).
Летом прошлого года СМИ со ссылкой на источники на предприятии сообщали о том, руководство «Кузнецова» «избрало сценарий оптимизации, призванный минимизировать общественный резонанс. Увольняя людей не тысячами, а порционно – по 150-200 человек в месяц».
В январе этого года, когда ДГ сообщил о том, что к концу третьего квартала численность сотрудников «Кузнецова» уменьшилась почти на 900 человек (по официальным данным ПАО), представители предприятия отреагировали возмущенно. По их словам, сообщали местные СМИ, в 2019 году завод покинули 696 человек, а сократили из них только 143. Среди уволенных не было ни одного человека из производственного персонала, уверяли представители завода.
Всем попадающим под увольнение, говорили на предприятии, предлагали бесплатно переучиться, пишет "Другой город".
Фото pixabay.com
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