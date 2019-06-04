Крупный дачный массив в Новокуйбышевске в разгар дачного сезона может остаться без электричества
4 июня 2019 11:42
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При этом деньги за электроэнергию садово-некоммерческое товарищество с дачников собирало ежемесячно. Правда, реальные объемы потребления электроэнергии от ПАО «Самараэнерго» руководством товарищества тщательно скрывались. Контрольное снятие показаний приборов учета показало значительное занижение объемов энергопотребления. Обнаружено и незаконное присоединение части строений СНТ к электросетям.
В настоящее время на территории дачного массива, насчитывающего свыше 220 дачных хозяйств, свою деятельность ведут сразу два конфликтующие СНТ со сходными названиями. И ни одно из них не берет на себя обязательства по урегулированию вопроса с долгами за электричество. В апреле 2019 года часть долга была погашена, но в мае этого года СТН «Огонек» вновь нарушил график платежей, сообщает ПАО «Самараэнерго».
«Наивно было бы предполагать, что другие потребители Самарской области будут бесконечно кредитовать новокуйбышевских дачников, которые не могут урегулировать свой конфликт, навести порядок с расходованием собранных средств и оплатить полученную энергию. Если в СНТ «Огонек» в ближайшее время не разберутся в своем хозяйстве, то энергоснабжающая компания будет вынуждена приостановить подачу энергии участникам дачного товарищества. Со своей стороны мы планируем обратиться в правоохранительные органы, что бы те помогли новокуйбышевцам выяснить, куда уходят их деньги, собранные за электричество», - отметил первый заместитель генерального директора ПАО «Самараэнерго» С.П. Масюк.
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