Энергетики «Самарских распределительных сетей» за 7 месяцев выявили 81 случай безучетного энергопотребления

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«Самарские распределительные сети» подвели итоги работы по борьбе с безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии. За 7 месяцев текущего года энергетики выявили 81 случай энерговоровства. В общей сложности, недобросовестные потребители украли 602 235 кВт*ч. Общая сумма ущерба составила свыше 1,1 млн рублей.Самое большое количество нарушителей выявили в Похвистневском районе, из 81 случая хищения электроэнергии 12 приходится на жителей этого муниципального района. Также наиболее проблемными районами являются Чапаевский, Клявлинский - в ходе рейдов по выявлению неучтенного потребления электроэнергии и работ мобильных групп инспекционного контроля именно в них было выявлено наибольшее количество фактов безучетного потребления.Борьба с безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии ведется на постоянной основе. Незаконное подключение серьезно сказывается на надежности и безопасности электроснабжения - противоправные действия могут привести к перепадам напряжения, отключениям и даже пожарам. Кроме того, самовольное подключение к сетям опасно для жизни самого нарушителя.Энергетики напоминают, что за безучетное потребление электроэнергии всем правонарушителям, согласно действующему законодательству, грозит наказание, вплоть до уголовного преследования.Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и безучетного потребления электроэнергии можно сообщить по телефону горячей линии: 8(846) 339-35-74. Анонимность гарантируется.