Долг перед энергетиками филиала «Самарские сети» составляет свыше 260 млн рублей

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Дебиторская задолженность перед филиалом «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» за услуги по передаче электрической энергии составляет свыше 260 млн рублей. Большая часть неплательщиков – территориальные сетевые организации (ТСО), ведущие деятельность на территории региона.В настоящее время в Самарской области насчитывается 56 ТСО. Такое количество сетевых компаний в регионе должно приводить к конкуренции за качество услуг, оказываемых конечным потребителям. Однако многие из них не обеспечивают надежность электроснабжения и не исполняют договорные обязательства с другими участниками рынка, фактически кредитуясь за их счет.Вопрос о работе таких ТСО и дебиторской задолженности перед филиалом «Самарские сети» был поднят и на Штабе по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей региона при Правительстве Самарской области. Участники штаба отметили, что ООО «РЭС», АО «Электросеть-Волга» и ООО «Энергостандарт» систематически не оплачивают оказанные услуги по передаче электрической энергии.В «Самарских сетях» на постоянной основе ведется активная претензионно-исковая работа, конструктивное взаимодействие со службой судебных приставов. Однако этот путь взыскания долгов занимает достаточно много времени, и недобросовестные контрагенты успевают накопить новые долги, сообщали в пресс-службе компании.