Более 1 млрд рублей будут стоить самарскому ПАО Кузнецов два новых корпуса
3 февраля 2020 13:57
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ПАО «Кузнецов» объявил повторный конкурс по поиску компании, которая будет реконструировать производство компрессоров авиадвигателей. Цена контракта осталась прежней – 528 млн рублей. Строителя теперь планируют найти 12 февраля.
Первый конкурс признали несостоявшимся 29 января – на него была подана только одна заявка (участник не называется). Но в тот же день нашли подрядчика, который за 554 млн рублей готов построить «Кузнецову» корпус на площади 6269 кв. м под производство турбин для изделия «Р» (начальная цена контракта – 596 млн рублей). Контракт планируется заключить с АО «ГПК и НИИ Авиационной промышленности».
Деньги на первооружение «Кузнецову» выделяют его владельцы – Ростех и ОДК.
Под «производство деталей и сборочных единиц роторов компрессоров авиадвигателей изделия «Р» серии 02 для объекта 70″ реконструируют корпус 111Б на территории предприятия. По техзаданию подрядчик должен построить здание со стенами из сэндвич-панелей на площади в 4620 кв. метров и подключить цех к коммуникациям.
В 2018 году «Кузнецов» объявил о начале строительства корпуса 111А (примыкает к корпусу 111Б) под производство роторов компрессоров для двигателей НК-32 серии 02. Тогда предприятие сообщало, что первый этап реконструкции закончится весной 2019 года.
Тогда же планировалось начать поставки оборудования для нового производства.
Но в документации к обоим конкурсам сказано, что госэкспертизу проекты двух новых корпусов прошли только осенью 2019 года.
После завершения строительства на предприятии должен заработать Центр специализации «Корпус производства компрессоров», что позволит сконцентрировать в одном здании всю цепочку изготовления ротора компрессора газотурбинного двигателя (ГТД) от заготовки до выхода готового узла. Об этом ранее сообщало областное правительство.
В конце прошлого года руководство «Кузнецова» сообщало о том, что работы будут закончены в 2020 году, пишет "Другой город".
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