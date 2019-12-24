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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

АВТОВАЗ уходит в корпоративный отпуск

24 декабря 2019 13:45
82
АВТОВАЗ уходит в корпоративный отпуск
Об этом сообщается на сайте компании.

АО ''АВТОВАЗ'' уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 25 по 31 декабря 2019 года. Также в корпоративный отпуск уходит автозавод LADA Ижевск.

Компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит широкий выбор для покупателей LADA в период корпоративного отпуска и праздников. 9 января, с окончанием общероссийских новогодних каникул, Группа АВТОВАЗ возобновит производственную деятельность.

В период отпуска на предприятиях Группы АВТОВАЗ будет продолжена плановая модернизация оборудования и реализация проектов по дальнейшему внедрению производственной системы Alliance Production Way. Кроме того, продолжатся работы в рамках программы улучшения условий труда сотрудников.
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