АВТОВАЗ уходит в корпоративный отпуск

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АО ''АВТОВАЗ'' уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 25 по 31 декабря 2019 года. Также в корпоративный отпуск уходит автозавод LADA Ижевск.Компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит широкий выбор для покупателей LADA в период корпоративного отпуска и праздников. 9 января, с окончанием общероссийских новогодних каникул, Группа АВТОВАЗ возобновит производственную деятельность.В период отпуска на предприятиях Группы АВТОВАЗ будет продолжена плановая модернизация оборудования и реализация проектов по дальнейшему внедрению производственной системы Alliance Production Way. Кроме того, продолжатся работы в рамках программы улучшения условий труда сотрудников.