Первая Самарская солнечная электростанция проводит «День открытых дверей»

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8 октября в 10.00 Самарская солнечная электростанция (Самарская область, г. Новокуйбышевск, координаты 53.009393, 49.810809) впервые проводит «День открытых дверей» для учащихся самарских школ. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.Учащиеся смогут получить практические знания об альтернативных источниках энергии, ознакомиться с инженерным сооружением, преобразующим солнечную радиацию в электрическую энергию, - самой крупной солнечной электростанцией в Приволжском федеральном округе и одной из двух крупнейших в РФ, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com