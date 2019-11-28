30 тысяч жителей Самарской области узнали о своих долгах за тепло по телефону

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» в смс и по телефону оповестил жителей Самары, Тольятти и Новокуйбышевска о долгах за отопление и горячую воду. Таким образом энергетики продолжают напоминать забывчивым клиентам о необходимости своевременной оплаты коммунальных услуг. В рамках акции «Внимание, должник!» предупреждения получили клиенты компании, имеющие просроченную задолженность на сумму от 3 тыс. рублей и сроком неоплаты более 2 месяцев.Акция «Внимание, должник!» проводится во всех регионах присутствия компании «Т Плюс». В рамках ее проведения энергетики сообщают своим клиентам-должникам о важности своевременно оплачивать потребленные энергоресурсы.На начало ноября общая сумма задолженности клиентов-физических лиц перед Самарским филиалом превысила 1,3 млрд. Наибольший размер задолженности у жителей Самары – свыше 1 млрд рублей. Жители Тольятти оставили без оплаты счета за тепло на сумму более 300 млн рублей.«За напоминания по телефону последуют и более значительные меры. Неплательщиков ждут судебные разбирательства, наложение ареста на банковские счета по исполнительному производству, рейды судебных приставов и ограничение подачи горячей воды. По постановлению суда проводится опломбировка сети ГВС внутри жилого помещения до полного погашения долга. Нарушение целостности такой пломбы влечет за собой административную ответственность», - отмети директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» также напоминает, что клиенты, которые погасят задолженность за тепло и оплатят счет за декабрь до конца года, могут сделать это с выгодой для себя, попав в число участников акции «В новый год без долгов». Подробную информацию об условиях участия можно уточнить у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по телефону контакт-центра (800)700-10-32 или на сайте компании samara.esplus.ru.