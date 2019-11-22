1400 дополнительных поездов будут курсировать в новогодние и рождественские праздники
22 ноября 2019 14:50
110
порядка 1400 дополнительных поездов.
Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 27 и 28 декабря 2019 года, а также 7 и 8 января 2020 года.
В период с 25 декабря 2019 года по 12 января 2020 года дополнительные поезда появятся на наиболее востребованных маршрутах. Из Москвы они пойдут в Санкт-Петербург, Адлер, Новороссийск, Архангельск, Котлас, Казань, Ижевск, Киров, Самару, Уфу, Пензу, Челябинск, Оренбург и другие города.
При повышенном спросе на поездки в новогодние и рождественские каникулы возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов.
Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru) и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
Подробную информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам», передает пресс-служба КбшЖД.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
22 ноября 2019 11:30
Фракция партии "Единая Россия" в Самарской губернской думе вышла к коллегам с законодательной инициативой о внесении поправок в областной закон "О... Экономика региона
140
22 ноября 2019 09:52
С начала года региональными судебными приставами препровождено на родину свыше 640 иностранных граждан. Экономика региона
195
22 ноября 2019 09:41
Их величины прописаны в постановлениях Правительства Самарской области. Экономика региона
174
Финансы и Банки
22 ноября 2019 16:01
Медицинский сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, выходит на аптечный рынок. Финансы и Банки
82
22 ноября 2019 09:58
Теперь обладатели кредитной бизнес-карты Сбербанка смогут воспользоваться увеличенным льготным периодом кредитования. Финансы и Банки
154
21 ноября 2019 15:03
Теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%. Финансы и Банки
291
Строительство
22 ноября 2019 13:26
Город должен развиваться комплексно. Строительство
117
22 ноября 2019 13:10
Там намерены построить дома высотой в 25 этажей. Строительство
437
22 ноября 2019 10:58
Речь идет о квадрате в границах проспекта Металлургов, ул. Севастопольской, Енисейской, Юбилейной. Строительство
178
Материалы и технологии
2 ноября 2019 18:00Применение мрамора
Мрамор – природный камень, состоящий из карбоната кальция, кальцита, доломита и примеси других минералов и веществ, которые влияют на его дополнительные... Материалы и технологии
134
1 ноября 2019 17:50В каждом торговом центре должна быть мощная система вентиляции
В любом торговом центре постоянно находится не только много посетителей, но и разного обслуживающего персонала. Материалы и технологии
101
22 октября 2019 21:23
Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
137
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
327
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
953
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1983
Бизнес
20 ноября 2019 17:54
18 ноября в посольстве Италии в Москве Итало-Российская торговая палата вручила награды лучшим итальянским ресторанам России. Бизнес
270
19 ноября 2019 21:42
"Не хотим рисковать." Бизнес
400
18 ноября 2019 17:50
Конкурсные управляющие «Стальмонтаж-Электростали» и СК «Татдорстрой» параллельно добиваются снятия друг друга. Бизнес
732
Новости компаний
22 ноября 2019 14:50
При повышенном спросе на поездки в новогодние и рождественские каникулы возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов. Новости компаний
110
21 ноября 2019 10:35
Подробную информацию и образец заявки на заключение договора можно посмотреть на официальном сайте Самарского филиала АО «Энергосбыт Плюс». Новости компаний
184
20 ноября 2019 13:34
Предприятие банкротится с 2016 года. Новости компаний
251
20 ноября 2019 11:23
Победители акции получат обещанные подарки. Новости компаний
215
IT и Коммуникации
16 ноября 2019 09:17Быстрый и качественный ремонт компьютеров
Для многих современных людей поломка ноутбука или компьютера является трагедией. IT и Коммуникации
59
23 октября 2019 23:55Индивидуальные IP адреса – особенности
Индивидуальные прокси востребованы и популярны. На сайте proxyline.net вы сможете купить или арендовать на выгодных условиях индивидуальный анонимный IP... IT и Коммуникации
128
21 октября 2019 23:35Виды и особенности чехлов для iPhone
Существует масса разнообразных чехлов для iPhone, которые способны обеспечить защиту устройству и создают дополнительно привлекательный вид для айфона. IT и Коммуникации
146
Транспорт
22 ноября 2019 09:47
Это следует из приказа Минздрава. Транспорт
178
21 ноября 2019 12:46
В Минтрансе данную инициативу назвали интересной, однако призвали реализовывать её без привлечения госбюджета. Транспорт
204
21 ноября 2019 11:50Медсправки для водителей завтра резко подорожают из-за анализов на кокаин и барбитураты
На эти цели с 22 ноября потребуется порядка 7-8 тысяч. Транспорт
239
21 ноября 2019 10:49Электромобили предложили пустить на полосы общественного транспорта
На сегодняшний день в РФ зарегистрировано лишь 3,6 тыс. электромобилей. Транспорт
184
Предпринимательство
20 ноября 2019 19:12
Все желающие стать индивидуальным предпринимателем люди задаются вопросом «Как открыть ИП?». Предпринимательство
227
4 октября 2019 15:17Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
235
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
395
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
300
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
292
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
557
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
785
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
550
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
416
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
501
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1603
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2190
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1497
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1815
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1983
Мероприятия