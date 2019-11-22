Я нашел ошибку
Главные новости: 
На совещании обсудили проблемные точки улучшения показателей нацрейтинга.
Виктор Кудряшов: «Улучшение инвестиционного климата в регионе – абсолютно командная работа»
Специалисты по охране труда являются одними из важнейших экспертов на энергопроизводстве.
В Самаре выбраны лучшие специалисты «Т Плюс» по охране труда
Кроме непосредственно благоустройства, были проведены работы по экологической реабилитации озера.
Территория вокруг озера Леснуха на 5 просеке в Самаре стала благоустроенным местом отдыха
В настоящее время 47-летняя артистка записывает самостоятельный альбом и продолжает тур по городам России.
Песни Наргиз, написанные без Фадеева, попали в европейский топ-чарт
Из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
Узбекское кафе в Самаре закрыли на 2 месяца
Медицинский сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, выходит на аптечный рынок.
Телемедицина появилась в аптеках
День матери в Самарской губернии отмечается уже 25 лет.
В САТОБ состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери
Участниками заседания станут представители более 20 городских округов и муниципальных районов Самарской области.
В Самаре обсудят перспективы развития общественного движения «Волонтеры культуры»
сегодня  Пятница, 22 ноября, 17:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/11:
USD 63.84
-0.18
EUR 70.7
-0.15
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

1400 дополнительных поездов будут курсировать в новогодние и рождественские праздники

22 ноября 2019 14:50
110
При повышенном спросе на поездки в новогодние и рождественские каникулы возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов.
Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в новогодние и рождественские каникулы АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначает
порядка 1400 дополнительных поездов.

Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 27 и 28 декабря 2019 года, а также 7 и 8 января 2020 года.

В период с 25 декабря 2019 года по 12 января 2020 года дополнительные поезда появятся на наиболее востребованных маршрутах. Из Москвы они пойдут в Санкт-Петербург, Адлер, Новороссийск, Архангельск, Котлас, Казань, Ижевск, Киров, Самару, Уфу, Пензу, Челябинск, Оренбург и другие города.

При повышенном спросе на поездки в новогодние и рождественские каникулы возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru) и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам», передает пресс-служба КбшЖД. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
22 ноября 2019  11:30
Самарским учителям предложат землю в селах
Самарским учителям предложат землю в селах
Фракция партии "Единая Россия" в Самарской губернской думе вышла к коллегам с законодательной инициативой о внесении поправок в областной закон "О... Экономика региона
140
22 ноября 2019  09:52
Из Самарской области отправили на родину 17 граждан Узбекистана
Из Самарской области отправили на родину 17 граждан Узбекистана
С начала года региональными судебными приставами препровождено на родину свыше 640 иностранных граждан.  Экономика региона
195
22 ноября 2019  09:41
Многодетным семьям Самарской области увеличат пособия
Многодетным семьям Самарской области увеличат пособия
Их величины  прописаны в постановлениях Правительства Самарской области.  Экономика региона
174
Весь список
Финансы и Банки
22 ноября 2019  16:01
Медицинский сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, выходит на аптечный рынок.
Телемедицина появилась в аптеках
Медицинский сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, выходит на аптечный рынок.   Финансы и Банки
82
22 ноября 2019  09:58
Все больше компаний Поволжья присоединяются к программе Сбербанка Бизнес без купюр
Все больше компаний Поволжья присоединяются к программе Сбербанка «Бизнес без купюр»
Теперь обладатели кредитной бизнес-карты Сбербанка смогут воспользоваться увеличенным льготным периодом кредитования. Финансы и Банки
154
21 ноября 2019  15:03
Теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%.
Сбербанк продолжает снижать ставки по ипотеке
Теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%.  Финансы и Банки
291
Весь список
Строительство
22 ноября 2019  13:26
Более тысячи горожан выступили против застройки зеленой зоны у стадиона Самара-Арена
Более тысячи горожан выступили против застройки зеленой зоны у стадиона «Самара-Арена»
Город должен развиваться комплексно. Строительство
117
22 ноября 2019  13:10
Напротив телецентра в Самаре могут снести квартал жилых домов ради высоток
Напротив телецентра в Самаре могут снести квартал жилых домов ради высоток
Там намерены построить дома высотой в 25 этажей. Строительство
437
22 ноября 2019  10:58
В Самаре хотят построить новые дома на Металлурге.
В Самаре хотят построить новые дома на Металлурге
   Речь идет о квадрате в границах проспекта Металлургов, ул. Севастопольской, Енисейской, Юбилейной. Строительство
178
Весь список
Материалы и технологии
2 ноября 2019  18:00
Применение мрамора
 Мрамор – природный камень, состоящий из карбоната кальция, кальцита, доломита и примеси других минералов и веществ, которые влияют на его дополнительные... Материалы и технологии
134
1 ноября 2019  17:50
В каждом торговом центре должна быть мощная система вентиляции
 В любом торговом центре постоянно находится не только много посетителей, но и разного обслуживающего персонала.  Материалы и технологии
101
22 октября 2019  21:23
Установочное кольцо
Установочное кольцо
 Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
137
Весь список
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
327
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
953
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1983
Весь список
Бизнес
20 ноября 2019  17:54
18 ноября в посольстве Италии в Москве Итало-Российская торговая палата вручила награды лучшим итальянским ресторанам России.
Самарские итальянские рестораны сертифицировали
18 ноября в посольстве Италии в Москве Итало-Российская торговая палата вручила награды лучшим итальянским ресторанам России.  Бизнес
270
19 ноября 2019  21:42
Перестраховались: ресторан «Дом Нино» добровольно приостановил свою деятельность
Перестраховались: ресторан «Дом Нино» добровольно приостановил свою деятельность
"Не хотим рисковать."  Бизнес
400
18 ноября 2019  17:50
Конкурсные управляющие «Стальмонтаж-Электростали» и СК «Татдорстрой» параллельно добиваются снятия друг друга.
Банкротящиеся строители развернули борьбу за кровлю «Самара Арены»
Конкурсные управляющие «Стальмонтаж-Электростали» и СК «Татдорстрой» параллельно добиваются снятия друг друга.  Бизнес
732
Весь список


Новости компаний
22 ноября 2019  14:50
При повышенном спросе на поездки в новогодние и рождественские каникулы возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов.
1400 дополнительных поездов будут курсировать в новогодние и рождественские праздники
При повышенном спросе на поездки в новогодние и рождественские каникулы возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов.  Новости компаний
110
21 ноября 2019  10:35
Т Плюс приглашает организации Сызрани к заключению договоров на теплоснабжение
«Т Плюс» приглашает организации Сызрани к заключению договоров на теплоснабжение
Подробную информацию и образец заявки на заключение договора можно посмотреть на официальном сайте Самарского филиала АО «Энергосбыт Плюс». Новости компаний
184
20 ноября 2019  13:34
Самарский резервуарный завод попытаются продать за 2,7 млрд рублей
Самарский резервуарный завод попытаются продать за 2,7 млрд рублей
Предприятие банкротится с 2016 года. Новости компаний
251
20 ноября 2019  11:23
В Самараэнерго подвели итоги акции Плати на сайте и получи подарок!
В Самараэнерго подвели итоги акции «Плати на сайте и получи подарок!»
Победители акции получат обещанные подарки. Новости компаний
215
Весь список
IT и Коммуникации
16 ноября 2019  09:17
Быстрый и качественный ремонт компьютеров
 Для многих современных людей поломка ноутбука или компьютера является трагедией.  IT и Коммуникации
59
23 октября 2019  23:55
Индивидуальные IP адреса – особенности
 Индивидуальные прокси востребованы и популярны. На сайте  proxyline.net  вы сможете купить или арендовать на выгодных условиях индивидуальный анонимный IP... IT и Коммуникации
128
21 октября 2019  23:35
Виды и особенности чехлов для iPhone
 Существует масса разнообразных чехлов для iPhone, которые способны обеспечить защиту устройству и создают дополнительно привлекательный вид для айфона.  IT и Коммуникации
146
Весь список
Транспорт
22 ноября 2019  09:47
Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу с 1 июля 2020 года
Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу с 1 июля 2020 года
Это следует из приказа Минздрава. Транспорт
178
21 ноября 2019  12:46
В России может появиться лоукостер для полётов на Дальний Восток
В России может появиться лоукостер для полётов на Дальний Восток
В Минтрансе данную инициативу назвали интересной, однако призвали реализовывать её без привлечения госбюджета. Транспорт
204
21 ноября 2019  11:50
Медсправки для водителей завтра резко подорожают из-за анализов на кокаин и барбитураты
На эти цели с 22 ноября потребуется порядка 7-8 тысяч. Транспорт
239
21 ноября 2019  10:49
Электромобили предложили пустить на полосы общественного транспорта
На сегодняшний день в РФ зарегистрировано лишь 3,6 тыс. электромобилей. Транспорт
184
Весь список
Предпринимательство
20 ноября 2019  19:12
Как открыть ИП быстро и без проблем
Как открыть ИП быстро и без проблем
 Все желающие стать индивидуальным предпринимателем люди задаются вопросом «Как открыть ИП?». Предпринимательство
227
4 октября 2019  15:17
Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
 Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
235
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
395
Весь список
Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
300
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
292
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
557
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
785
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
550
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
416
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
501
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1603
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2190
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1497
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1815
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1983
Весь список

Мероприятия
В Самаре обсудят перспективы развития общественного движения «Волонтеры культуры»
Самарский зоопарк приглашает отметить День матери
В доме ребенка МСЧ-63 ФСИН России состоялось праздничное мероприятие, посвященное осени
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные