1400 дополнительных поездов будут курсировать в новогодние и рождественские праздники

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Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в новогодние и рождественские каникулы АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначаетпорядка 1400 дополнительных поездов.Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 27 и 28 декабря 2019 года, а также 7 и 8 января 2020 года.В период с 25 декабря 2019 года по 12 января 2020 года дополнительные поезда появятся на наиболее востребованных маршрутах. Из Москвы они пойдут в Санкт-Петербург, Адлер, Новороссийск, Архангельск, Котлас, Казань, Ижевск, Киров, Самару, Уфу, Пензу, Челябинск, Оренбург и другие города.При повышенном спросе на поездки в новогодние и рождественские каникулы возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов.Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru) и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».Подробную информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам», передает пресс-служба КбшЖД.