Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

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В Самарской области продолжается очный отбор предприятий для участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», инициированном Президентом страны Владимиром Путиным.

Комиссия в составе представителей министерства промышленности и торговли Самарской области, Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области оценили возможности участия в национальном проекте предприятия "Энерготехмаш".

Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы, для этого уже приняли в штат больше 130 человек.

«Сейчас идёт донабор, обучение сотрудников и уже в будущем году они смогут самостоятельно производить высококачественную продукцию», - прокомментировал директор по производству ООО "Энерготехмаш" Андрей Дроздов.

На завод пришла новая команда менеджеров и проанализировав возможности, они подали заявку на участие в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" на сайте "ПРОИЗВОДИТЕЛЬНСТЬ.РФ". Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что повышение производительности труда – ключевой элемент опережающего экономического развития Самарской области. 93 средних и крупных предприятия несырьевого сектора участвуют в реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», более сотни подали заявки. На ряде производственных площадок благодаря реализации мероприятий по внедрению бережливого производства рост производительности труда достиг 48%. Планируется, что до 2024-го года нацпроектом будут охвачены около 250-ти предприятий региона.

Руководитель управления министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Окунев положительно оценил рабочую встречу и возможности завода: «Мы с командой РЦК приехали на очный отбор к этому предприятию, посмотрели производство, оценили его возможности. Отмечу, что предприятие критериям соответствует, и мы их включаем в наш национальный проект».

Полгода заводчане будут организовывать у себя бережливое производство в помощью экспертов РЦК. В планах у завода - взять льготный заем под 1% годовых.

«Этим кредитом мы хотим увеличить свою производительность. приобрести оборудование, более инновационное, более качественное, более современное», - сказал Директор ООО "Энерготехмаш" Алексей Иванов.

Благодаря нацпроекту и амбициозным задачам в следующем году завод увеличит штат в два раза, передает пресс-служба облправительства.