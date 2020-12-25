«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже

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Компания «Самарастройальянс», несмотря на уголовное дело в отношении Сергея Коновалова, директора и владельца компании, получила новый подряд в Тольятти на своем старом объекте — строительстве легкоатлетического манежа.



Первый подряд на строительство объекта на 483,7 млн рублей разыгран в декабре 2018 года, «ССА» на правах единственного участника аукциона выиграл его. Согласно условиям контракта, подписанного с ГКУ «УКС», работы должны были быть завершены до 20 декабря 2020 года.



Но в ноябре 2020-го ГКУ «Управление капитального строительства» и ССА подписали дополнительное соглашение, согласно которому цена контракта снизилась до 375 млн рублей, а сроки завершения работ перенесены до 30 июня 2021 года.



Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Самую низкую цену на нем предложил «Спецуниверсал», но его предложение отклонила комиссия, причина отказа — «документы заявки представлены не в полном объеме или предоставлена недостоверная информация». Победителем снова оказался «СамараСтройАльянс», который будет выполнять старые новые работы до 31 июля 2021 года за 181,5 млн рублей, пишет СО ОНЛАЙН.