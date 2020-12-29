Крещенские купания в Тольятти проводиться не будут

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Такое решение принято на рабочем совещании в городской администрации с участием представителей Тольяттинской епархии, силовых структур, экстренных служб и Роспотребнадзора.

Как отметил глава Тольятти Сергей Анташев, в период подготовки и проведения праздничных богослужений на Рождество и Крещение, в связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, на руководителей благочиний города возложена особая ответственность – не допустить всплеска заболеваемости среди прихожан. В связи с этим во всех храмах Тольятти в предстоящие праздники должен быть обеспечен входной контроль, соблюдение гражданами масочного режима и социальной дистанции. Еще одно требование – обеспечение пожарной безопасности, в том числе проверка работоспособности эвакуационных выходов во всех культовых сооружениях, где будут проводиться службы.

Отдельное внимание – прихожанам в возрасте 65 лет и старше. Напомним, для этой категории жителей Самарской области региональным оперативным штабом введен режим самоизоляции. Поэтому всем благочиниям Тольяттинской епархии рекомендовано провести разъяснительную работу и призвать прихожан старшего поколения воздержаться от посещения служб в дни рождественских и крещенских праздников. Сами же службы должны быть организованы в строгом соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора по соблюдению санитарных требований при проведении религиозных обрядов. Проверки храмов на предмет соблюдения противоэпидемических мер состоятся 5 и 6 января.

Что касается Крещенских купаний, эти обряды, несмотря на традицию, проводиться в предстоящие праздники не будут. С таким предложением выступили представители Тольяттинской епархии. Инициатива нашла у участников совещания поддержку. Прежде всего – в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Представители всех служб пришли к единогласному выводу, что организация Крещенских купаний, на фоне возможных переохлаждений граждан, может спровоцировать резкий рост заболеваемости среди тольяттинцев. Добавим, от устройства купели в связи с пандемией ранее уже отказались в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова. Что касается праздничных богослужений на Крещение, они состоятся, но пройдут с учетом всех существующих ограничительных мер.

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