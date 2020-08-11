За первое полугодие 2020 года выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 2,5 млрд рублей

В особой экономической зоне «Тольятти» подвели итоги работы за 6 месяцев текущего года. Несмотря на напряженную экономическую ситуацию, связанную с угрозой распространения COVID-19, предприятия ОЭЗ продолжают успешно развиваться. Об этом свидетельствуют основные показатели деятельности резидентов инвестиционной площадки.
Так, за прошедшие полгода выручка компаний ОЭЗ составила 2,564 млрд рублей. Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.
Положительную динамику демонстрируют резиденты по объемам вложенных средств. За шесть месяцев текущего года инвестиции компаний составили 1,16 млрд. руб., что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с момента деятельности ОЭЗ резидентами инвестировано в экономику региона уже более 14,5 млрд рублей.
Ситуация с пандемией не повлияла и на планы крупных инвесторов, пожелавших разместить производства на территории ОЭЗ. За полгода список резидентов инвестплощадки пополнился двумя новыми организациями и сегодня насчитывает 25 компаний.
- Первое полугодие, несмотря на известные обстоятельства, связанные с коронавирусом, отметилось для ОЭЗ «Тольятти» рядом знаковых событий. Особая экономическая зона официально получила статус индустриального парка и вошла в границы г.о. Тольятти. Мы уверены, что благодаря созданным условиям для поддержки бизнеса ОЭЗ продолжит стабильное развитие и будет увеличивать свой вклад в экономику города и региона, - отметил генеральный директор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев, передает oeztlt.ru.
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