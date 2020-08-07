«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с предприятиями Калужской области

6 августа технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация предпринимателей из Калужской области. Бизнес-миссия прошла в рамках двухдневного визита в Самарскую область, в ходе которого представители предприятий Калуги посетили наиболее значимые промышленные и технические объекты нашего региона.
Основной целью встречи, организованной Торгово-промышленной палатой Самарской области, было налаживание делового взаимодействия для расширения биржи контактов калужских и самарских предприятий.
Руководство технопарка провело ознакомительную экскурсию для членов делегации, рассказав о возможностях и мерах поддержки резидентов «Жигулевской долины». Представители резидентов ООО «Воип Инжиниринг», АНО ИЦР «АиралабРус», ООО «ДискавеРуСкиллс», ООО «ТЕХНЕКС СА РУС», ООО НПФ «МЕТА» поделились опытом работы на территории технопарка с потенциальными партнерами из Калуги.
По итогам встречи был определен ряд точек возможного взаимодействия бизнес-сообществ Калужской и Самарской областей.
Исполнительный директор АНО ИЦР «АиралабРус» Иван Петров
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- Подобные бизнес-миссии организуются в «Жигулёвской долине» регулярно. Сегодня нам удалось найти взаимный интерес с калужским научно-производственным предприятием «МЕТРА».
На мой взгляд, встречи с потенциальными партнерами необходимы не только для знакомства с практиками ведения бизнеса других регионов, но и для налаживания сотрудничества в различных смежных сферах.
Также бизнесмены Калуги посетили Региональный центр инжиниринга, расположенный в технопарке, и ознакомились с платформой инноваций www.isamara.ru - уникальной интернет-площадкой для предпринимателей Самарского региона, передает пресс-служба технопарка «Жигулевская долина».
Фото: пресс-служба технопарка «Жигулевская долина
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