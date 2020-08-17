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В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы

17 августа 2020 16:52
188
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация. Заочно осужденные в прошлом году за мошенничество в особо крупном размере владельцы завода Владимир и Сергей Махлай решили обанкротить ООО «Томет», следует из информации, опубликованной на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс), передает tltpravda.ru.

Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам. И на протяжении многих лет «Томет» исправно служил Махлаям и их подельникам в качестве хранилища для наиболее ликвидных активов, выведенных с ТоАЗа.

Последние действия владельцев ТоАЗа говорит об охватившем их ряды отчаянии. Год назад Комсомольский районный суд Тольятти, приговоривший Махлаев и их сообщников к реальным срокам тюремного заключения за мошенничество, также обязал также вернуть ТоАЗу похищенные у него 77 млрд руб. и 10 млрд руб. – миноритарным акционерам предприятия в рамках гражданского иска.

Но с тех пор Махлаи даже не начали возвращать похищенные средства. Вместо этого они попытались найти защиты в иностранных судах, где потерпели фиаско. Но сейчас, судя по всему, Махлаи постепенно свыкаются с мыслью, что ущерб, нанесенный их противозаконной деятельностью, все же придется вернуть. Отсюда и спешные попытки избавиться от статуса публичной компании, который требует раскрытия информации и публикации отчетности.

Согласно опубликованным в прессе документам, в период с 2005 по 2010 годы с помощью серии из нескольких сотен сделок, каждая из которых по отдельности не вызывала никаких подозрений, из ТоАЗа в ООО «Томет» был выведен агрегата аммиака № 7, относительно современный и находящийся в лучшем техническом состоянии по сравнению с остальными. В итоге 16 зданий и сооружений агрегата и свыше 500 единиц производственного оборудования были проданы менее чем за 100 млн руб. при реальной рыночной стоимости не менее 10 млрд руб. – стократная разница. Со стороны ТоАЗа договоры заключал Александр Макаров, ныне проходящий подозреваемым по делу об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ). Со стороны «Томета» договоры были подписаны гендиректором Р. Хабибуллиным, также обвиняемым по ст. 210 УК РФ. Компания на 100% принадлежит гонконгским офшорам, контролируемым владельцами ТоАЗа. Вывод активов происходил в нарушение российского законодательства (статей 48 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах»), устава самого ТоАЗа и без одобрения собрания акционеров, которых обманывали. Ущерб предприятию и его акционерам составил более 1,9 млрд руб.

Таким же способом в 2010 году в ООО «Томет» было выведено все производство метанола мощностью 450 тыс. тонн в год, а также земельный участок, на котором оно расположено. Сделка была совершена по цене, заниженной в несколько сотен раз и составила 2,2 млн рублей. Для сравнения: аналогичная установка по производству метанола, действующая на «Щекиноазоте», стоила свыше 13,5 миллиардов рублей. Эта сделка разом обесценила стоимость активов «Тольяттиазота» на 48%. Со стороны ОАО «Тольяттиазот» договор купли-продажи подписал Евгений Королев, один из заочно осужденных по уголовному делу о мошенничестве, и также проходящий по делу об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ). В 2013 году Королев скрылся в Великобритании.

Так же, как и сделка по выводу в ООО «Томет» агрегата аммиака № 7, договор о продаже производства метанола был заключен в нарушение законодательства об акционерных обществах без обязательного одобрения незаинтересованными акционерами.

Очевидно, Махлаи пришли к осознанию, что на их имущество будет обращено взыскание в рамках исполнительного производства, и пытаются перепрятать украденные у предприятия и его акционеров активы. Как это планируется сделать технически – пока неясно. Возможно, «Томет» искусственно обременили долгами, например, за газ, электричество, аммиак или фиктивные подрядные работы.

Но главное, что своими новыми махинациями Махлаи вновь совершают преступление чужими руками. Интересно, знают ли генеральные директора ТоАЗа и «Томета» Дмитрий Межеедов и Владимир Чабров, что фиктивное (преднамеренное) банкротство является уголовным преступлением согласно ст. 197 (196) УК РФ и наказывается лишением свободы на срок до шести лет? Видимо, пример Евгения Королева, который уже восьмой год вынужден скрываться от правоохранительных органов, ничему их не научил.

Махлаев же ждет жестокое разочарование: 90-е годы давно в прошлом, и сегодня проворачивать подобные схемы под носом у правоохранительных органов и судов уже крайне опасно. Вечно перепрятывать похищенное у них не выйдет, и рано или поздно на ТоАЗ придется вернуть и выведенную прибыль, и активы.

 
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