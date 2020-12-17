В «Жигулевской долине» состоялась первая конференция проекта «Благотворительная экосистема» 

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Сегодня в рамках проекта «Благотворительная экосистема» в «Жигулевской долине» состоялась первая конференция, посвященная теме ЗОЖ «От теории к необходимой практике».

Проект направлен на создание среды, где впервые в регионе совмещаются такие понятия, как деловая активность, ЗОЖ, новые социальные связи через участие в благотворительных и добровольческих инициативах.

Модерацию конференции вела Светлана Чапарина - директор АНО «Тренинг-центр «Деловая Волга», член общественного экспертно – консультационного совета при департаменте культуры мэрии г. Тольятти. Приглашенные спикеры мероприятия поделились опытом в создании правильного эмоционального фона и поддержании здоровья в условиях пандемии.

Артем Марченко – председатель правления Самарской общественной организации «Центр ушу и цигун «У Дэ», руководитель Поволжского отделения исследовательского центра «Русская школа Го и стратегии» (г. Москва), рассказал участникам конференции, как сохранить здоровье и не «сгореть на работе»:

- В современном ритме жизни человеку очень сложно найти время на свое здоровье. Из-за перманентного стресса и повышенной напряженности снижается работоспособность, увеличивается и рассеянность, которые могут привести к плачевным последствиям. Наша команда разработала ряд уникальных методик, позволяющих закрыть дыры в решете, через которые уходят жизненные силы. Это прежде все, эргономика движения и баланс эмоций и физических упражнений. Умение двигаться и расслабляться, чередовать умственную и физическую работу – вот залог гармоничной здоровой жизни, - отметил Марченко.

Не менее интересный доклад представила Татьяна Акимова – руководитель Альянса «Серебряный возраст», в который входят более 30 организаций из 14 регионов России, член рабочей группы по экспертной разработке проекта концепции «Активное долголетие в Российской Федерации», член Благотворительного совета при губернаторе Самарской области. Темой выступления стало здоровье старшего поколения во время пандемии. Для снижения уровня стресса у представителей «серебряного возраста» спикер представила ряд предложений, позволяющих пожилым людям обрести новые знания, опыт и даже друзей.

- Если одни в 2020-ом году стали окончательными пессимистами, то другие – наоборот, увидели в нем море возможностей. Сейчас для пенсионеров есть масса онлайн-сервисов, позволяющих проходить бесплатные обучающие курсы, заниматься спортом, общаться и даже посещать онлайн-экскурсии. Наша задача – показать и рассказать своим пожилым родственникам и знакомым о сосуществовании таких программ, чтобы человек старшего возраста чувствовал себя нужным. Например, во многих городах через ТОСы работает система общественной заботы – когда соседи сообща помогают одиноким старикам, когда молодежь может не только сходить за продуктами для одинокого пожилого человека, но и погулять со старичком, поговорить с ним. Если в Тольятти появится подобный сервис, будет очень здорово! -отметила Татьяна.

Следующая конференция, посвященная теме здорового образа жизни, состоится в ближайшее время, передает пресс-служба парка «Жигулевская долина».