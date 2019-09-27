В Тольятти с начала года полицейскими демонтировано 127 незаконных торговых павильонов

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В ходе мероприятия с представителями администрации и прокуратуры Автозаводского района установлено, что на участке, в районе одного из торговых центров города на улице Революционной, предприниматели организовали незаконный бизнес. Земельный участок использовался без необходимых документов.В ходе рейда в отношении владельцев торговых павильонов составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка» и ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица».«Полицейские совместно с представителями администрации города Тольятти регулярно выявляют незаконные постройки, как по жалобам граждан, например, о незаконной продаже алкогольных напитков, так и в ходе плановых рейдов, - прокомментировал работу начальник ОИАЗ Управления МВД России по г. Тольятти подполковник полиции Александр Евгеньевич Борисов. - К сожалению, не всегда представители администрации городского округа присоединяются к рейдам сотрудников полиции, что приводит к более длительному установлению законности нахождения построек на земельном участке».Сотрудники полиции советуют незамедлительно обращаться в правоохранительные органы в случае появления незаконных парковок, торговых павильонов недалеко от жилых домов, вблизи школьных дворов или спортивных площадок. Практика проведения подобных совместных рейдов будет продолжена, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области