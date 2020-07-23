В Тольятти проверяют пассажирский транспорт
23 июля 2020 10:14
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В целях повышения уровня безопасности пассажирских перевозок и дисциплинированности водителей автобусов на территории города Тольятти проводятся специальные профилактические мероприятия по контролю за осуществлением пассажирских перевозок.
Приоритетными задачами мероприятий являются:
-устранение причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта;
- выявление и пресечение фактов нарушений ПДД, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения;
- контроль за конструкцией транспортных средств;
- контроль за выполнением требований к состоянию здоровья, уровня квалификации, режиму труда и отдыха водителей;
- контроль за обеспечением безопасных дорожных условий на маршрутах движения пассажирского транспорта;
- контроль за выполнением владельцами автобусов установленных требований по организации перевозочного процесса, обеспечивающих безопасные условия его выполнения.
В рамках данного мероприятия сотрудниками #ГИБДДТольятти будет осуществляться массовая проверка водителей пассажирского транспорта, на особый контроль будет взято соблюдение перевозчиками требований к техническому состоянию автобусов, проведению предрейсовых контролей.
В Госавтоинспекции призывают пассажиров с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по проверке безопасности перевозок на транспорте, так как усилия сотрудников направлены на самое главное – сохранение жизни и здоровья людей.
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