В Тольятти проверяют пассажирский транспорт

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В целях повышения уровня безопасности пассажирских перевозок и дисциплинированности водителей автобусов на территории города Тольятти проводятся специальные профилактические мероприятия по контролю за осуществлением пассажирских перевозок.Приоритетными задачами мероприятий являются:-устранение причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта;- выявление и пресечение фактов нарушений ПДД, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения;- контроль за конструкцией транспортных средств;- контроль за выполнением требований к состоянию здоровья, уровня квалификации, режиму труда и отдыха водителей;- контроль за обеспечением безопасных дорожных условий на маршрутах движения пассажирского транспорта;- контроль за выполнением владельцами автобусов установленных требований по организации перевозочного процесса, обеспечивающих безопасные условия его выполнения.В рамках данного мероприятия сотрудниками #ГИБДДТольятти будет осуществляться массовая проверка водителей пассажирского транспорта, на особый контроль будет взято соблюдение перевозчиками требований к техническому состоянию автобусов, проведению предрейсовых контролей.В Госавтоинспекции призывают пассажиров с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по проверке безопасности перевозок на транспорте, так как усилия сотрудников направлены на самое главное – сохранение жизни и здоровья людей.