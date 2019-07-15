В Тольятти прошел квест "Прошагай город"
15 июля 2019 15:59
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В форуме-совещании по развитию моногородов Российской Федерации, примут участие Министр экономического развития Российской Федерации Максим
Орешкин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор НО «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева, главы моногородов Российской Федерации; руководители органов власти субъектов Российской Федерации, представители государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
Проект "Прошагай город" – это уникальное событие, созданное Фондом развития моногородов, совместно с ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром и
компанией Google. В Тольятти к проекту впервые присоединился «Яндекс». По всей стране активисты «прошагали» порядка 70 моногородов. В планах у организаторов провести квест во всех моногородах России.
Участниками квеста в Тольятти стали представители городской власти, журналисты, студенты Тольяттинского государственного университета, сотрудники
туристических компаний города и активисты Российского движения школьников. Квест прошел по 3 маршрутам в Автозаводском районе города: «Тольятти – город масштабных проектов» (сквер 32 квартала – здание кинотеатра "Сатурн" - Поволжский Православный институт – ул.Юбилейная – КЦ "Автоград"); «Город помнит, Тольятти гордится» (Парк Победы - Мемориал в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне – Дворец спорта "Волгарь"); «КЦ «Автоград» - территория притяжения» (Дворец бракосочетания – памятник Петру и Февронии – ФанниПарк).
Участники не только интересно провели время и узнали много нового об истории Тольятти, но и нанесли на google-карты новые туристические объекты
города, а также дополнили уже существующие фотографиями и отзывами.
«Для города включение в проект – это новые возможности развития: увеличение туристического потока, активизация малого бизнеса, "оживление"
городских пространств. Фонд со своей стороны готов предложить предпринимателям в моногородах льготный займ от 5 до 250 млн под 0% на 15 лет»,
- отметила заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.
Глава города Сергей Анташев отметил, что для Тольятти, как самого крупного моногорода РФ, важным направление является развития туризма. По мнению главы, проект интересен не только для жителей, но для гостей города, потому что он поможет расширить возможности для планирования отдыха.
«В сентябре мы хотим повторить квест в Тольятти и включить в него уже все три района города», - рассказал Сергей Анташев.
Проект «Прошагай город» направлен на создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в российские моногорода и на повышение
мотивации жителей на изучении истории и культуры города, передает пресс-служба облправительства.
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