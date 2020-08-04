В Тольятти прошел фольклорно-этнографический фестиваль-практикум «Благодатное лето. Жигули – 2020 г.»

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Фестиваль в 2020 году проходит уже более пяти месяцев и включает ряд ярких мероприятии, посвященных возрождению традиции русского народа.



В Тольятти при поддержке Фонда президентских грантов стартовал фольклорно-этнографический фестиваль-практикум «Благодатное лето. Жигули – 2020 г.»

Это совместный творческий проект Православной классической гимназии г. Тольятти (грантообладателя), а также фольклорного отделения Самарской организации Союза композиторов России и Самарского центра русской традиционной культуры. Вдохновителем и автором проекта «Благодатное лето. Жигули» является исполнительный директор Православной классической гимназии матушка Юлия Лескина, именно ее стараниями, заботой фестиваль живет, развивается, раскрывает свои таланты и приносит радость все большему количеству людей. Под руководством матушки проект получил грантовую поддержку.



Фестиваль в 2020 году проходит уже более пяти месяцев и включает ряд ярких мероприятии, посвященных возрождению традиции русского народа. В рамках фольклорно-этнографической лаборатории "Фольклорные традиции Самарского края» с учащимися Православной классической гимназии проводились онлайн-занятия по изучению традиционных рецептов Самарской области, лепке «жаворонков», колокольному звону, сервировке Пасхального стола и росписи пасхальных яиц. Мастер-класс по традициям русского чаепития в музее «Русская изба» провела Ольга Кукуева, по изготовлению куклы-платочницы - Юлия Заец, тканых поясов - Пятаева Галина Александровна.



7 июня 2020 на площади храма Покрова Божией Матери с. Ташелка Ставропольского района состоялось танцевально-игровая вечерка. Участники, ученики Православной классической гимназии, студенты Поволжского православного института, прихожане храма, провели этот день так, как в старину проводили Святки: нарядили березку и под песнопения пронесли ее вокруг храма, водили хороводы, играли в народные игры («Растяпа», «Суп варить», «Золотые ворота» и другие).

8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, на площадке храма Петра и Февронии г.Тольятти состоялся концерт, в котором приняли участие приняли участие несколько коллективов (более 50 человек), в из числе ансамбль Православной классической гимназии «АЛКОНОСТЪ», клирос Архиерейского Подворья, женский хор Храма Трех Святителей. Концерт с удовольствием смотрели более 250 зрителей разных возрастов.



С 19 июля 2020 года фестиваль переместился в летний детский православный лагерь Православной гимназии Тольятти, где состоялся ряд концертов, мастер-классов по изучению танцевальной, обрядовой традиционной культурой Самарского края», спектакль «Кукольная свадьба по материалам по материалам фольклорно-этнографических экспедиций по селам Самарского края.

«Благодатное лето. Жигули» проходит на базе Летнего детского лагеря Православной классической гимназии г. Тольятти ежегодно с 2012 года. Лагерь находится в красивейшем месте на берегу Волги.

