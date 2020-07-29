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В Тольятти продолжены исследования качества атмосферного воздуха

29 июля 2020 10:29
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В Тольятти продолжены исследования качества атмосферного воздуха
По данным специалистов научно-аналитического центра ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (далее – ТГУ) в городском округе Тольятти продолжены исследования качества атмосферного воздуха.

В связи с поступившими жалобами на ухудшение качества атмосферного воздуха в Комсомольском, Центральном районах специалистами ТГУ 27-28 июля 2020 г. проведены с применением передвижной экологической лаборатории следующие измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха:
- 27 июля с 18:48 до 19:28 час по адресу: Комсомольский район, ул. Шлюзовая, 8; зафиксировано превышение ПДК м.р. по фенолу в 1,5 раза;
- 28 июля с 09:58 до 10:38 час по адресу: Центральный район, ул. Голосова, 105; зафиксировано превышение ПДК м.р. по фенолу в 1,4 раза;
- 28 июля с 11:18 до 11:58 час по адресу: Центральный район, ул. Жилина, 48; зафиксированы превышения ПДК м.р. по стиролу в 1,725 раза, по метанолу в 1,065 раза.
Фенол, стирол, метанол присутствуют в промышленных выбросах.

Вторичные фенолы образуются в атмосфере из выхлопных газов автотранспорта в результате химических реакций.
Проводится анализ возможных источников, которые могли послужить причиной повышения уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Превышений ПДК в 5 раз и более (на уровне критерия ЧС, установленного приказом МЧС России от 8 июля 2004 года № 329) не зафиксировано.

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