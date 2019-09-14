В Тольятти открылся Чемпионат России в олимпийских классах яхт
14 сентября 2019 13:21
82
В первый день чемпионата с утра прошла торжественная церемония открытия, в которой приняли участие представители ВФПС, СО ФПС, ЦО «Дружба-
Подснежник» ПАО «КуйбышевАзот», судейская бригада, тренеры и спортсмены.
Почетная миссия поднять флаг Российской Федерации была доверена яхтсменам, завоевавшим олимпийские лицензии на Олимпийские игры-2020 в Японии: Сергею Комиссарову, Павлу Созыкину, Денису Грибанову и Екатерине Зюзиной.
На церемонии открытия главный тренер сборной по парусному спорту Наталья Иванова вручила удостоверения «Мастер спорта России» Софье Киселевой и
Андрею Матюшину.
В своем приветствии Наталья Иванова отметила: «В преддверии олимпийских игр в Японии это очень важная регата для всех участников, своего рода, контрольная работа, на которой яхтсмены показывают свои достижения за прошедший год. Сейчас завершается сезон, и мы формируем команду, с кем будем готовиться к олимпийским играм и вместе решать предстоящие спортивные задачи»
Старт соревнований был запланирован 13 сентября на 12.00. Однако после выхода флота в акваторию старт гонкам так и не был дан. Старт был отложен.
Главный судья Чемпионата России Анастасия Чернова рассказала: «С утра погода на Куйбышевском водохранилище выглядела оптимистично, в 11.30 ч. ветер был порядка 4-6 узлов. К сожалению, к 13.00 ч. скорость ветра упала до 1-2 узлов. В 15.15 ч. было принято решение, что сегодня гонок больше не будет. В ближайшие дни обещают погоду более ветренную – надеюсь, что мы наверстаем программу»
Гонки ключевого российского чемпионата пройдут на двух дистанциях. Первая предназначена для классов «49-й», «49-й FX» и «Финн». Вторая дистанция – для
швертботов «Лазер-стандарт», «Лазер-радиал», «470». Говоря о статистике, отметим, что из 187 участников чемпионата, 70 – женщины, 117 – мужчины. Число яхт по классам: «470» – 26, «49-й» – 11, «49-й FX» – 6, «Лазер-стандарт» - 48, «Лазер-радиал» – 33, «Финн» – 20.
На 18 сентября запланированы медальные гонки Чемпионата России и официальная церемония закрытия чемпионата, передает пресс-служба ВФПС.
Фото: пресс-служба ВФПС
Добавить комментарий
Комментарии
- 4 сентября 2019
Ребят ждут интересные занятия с квалифицированными педагогами. Социум
333
- 17 апреля 2019
Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении. Социум
595
- 23 января 2019
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников. Образование
1688
- 23 ноября 2018
Детей учат основам программирования. Образование
1740
- 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
1991
- 6 августа 2018
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
1754
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1726
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
2246
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
2219
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2521
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1895
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
2888
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
15883
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
16289
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
3894
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4764
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
18416
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
6032
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
11507
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
5539
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
6446
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4450
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
18075
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
14774
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
16936
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4657
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
5419
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
17114
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
5533
Видео
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
428
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
269
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
784
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
323
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
583
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
426
Фоторепортажи
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
675
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
905
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1087
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
534
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2313
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
481
Мероприятия