Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 14 сентября, 14:49
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/09:
USD 64.47
-0.72
EUR 71.53
-0.3
Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти открылся Чемпионат России в олимпийских классах яхт

14 сентября 2019 13:21
82
В главных соревнованиях страны принимают участие 187 яхтсменов из 32 городов России.
13 сентября 2019 г. в Тольятти на базе Яхт-клуба «Дружба» открылся Чемпионат России в олимпийских классах яхт. В главных соревнованиях страны принимают участие 187 яхтсменов из 32 городов России.

В первый день чемпионата с утра прошла торжественная церемония открытия, в которой приняли участие представители ВФПС, СО ФПС, ЦО «Дружба-
Подснежник» ПАО «КуйбышевАзот», судейская бригада, тренеры и спортсмены.

Почетная миссия поднять флаг Российской Федерации была доверена яхтсменам, завоевавшим олимпийские лицензии на Олимпийские игры-2020 в Японии: Сергею Комиссарову, Павлу Созыкину, Денису Грибанову и Екатерине Зюзиной.

На церемонии открытия главный тренер сборной по парусному спорту Наталья Иванова вручила удостоверения «Мастер спорта России» Софье Киселевой и
Андрею Матюшину.

В своем приветствии Наталья Иванова отметила: «В преддверии олимпийских игр в Японии это очень важная регата для всех участников, своего рода, контрольная работа, на которой яхтсмены показывают свои достижения за прошедший год. Сейчас завершается сезон, и мы формируем команду, с кем будем готовиться к олимпийским играм и вместе решать предстоящие спортивные задачи»

Старт соревнований был запланирован 13 сентября на 12.00. Однако после выхода флота в акваторию старт гонкам так и не был дан. Старт был отложен.
Главный судья Чемпионата России Анастасия Чернова рассказала: «С утра погода на Куйбышевском водохранилище выглядела оптимистично, в 11.30 ч. ветер был порядка 4-6 узлов. К сожалению, к 13.00 ч. скорость ветра упала до 1-2 узлов. В 15.15 ч. было принято решение, что сегодня гонок больше не будет. В ближайшие дни обещают погоду более ветренную – надеюсь, что мы наверстаем программу»

Гонки ключевого российского чемпионата пройдут на двух дистанциях. Первая предназначена для классов «49-й», «49-й FX» и «Финн». Вторая дистанция – для
швертботов «Лазер-стандарт», «Лазер-радиал», «470». Говоря о статистике, отметим, что из 187 участников чемпионата, 70 – женщины, 117 – мужчины. Число яхт по классам: «470» – 26, «49-й» – 11, «49-й FX» – 6, «Лазер-стандарт» - 48, «Лазер-радиал» – 33, «Финн» – 20.

На 18 сентября запланированы медальные гонки Чемпионата России и официальная церемония закрытия чемпионата, передает пресс-служба ВФПС. 


Фото:   пресс-служба ВФПС
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • 4 сентября 2019
Детский технопарк Кванториум – 63 регион в Тольятти начинает новый учебный год
13:05 /  Детский технопарк «Кванториум – 63 регион» в Тольятти начинает новый учебный год
Ребят ждут интересные занятия с квалифицированными педагогами. Социум
333
  • 17 апреля 2019
Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»
14:18 / Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»
Экономика региона
1677
В Тольятти прошёл «День «цифры» Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении.
14:02 /  В Тольятти прошёл «День «цифры»
Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении. Социум
595
  • 23 января 2019
Активисты ОНФ откроют
13:36 / Активисты ОНФ откроют "Класс Доброты" в школе №93 Тольятти
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников. Образование
1688
  • 23 ноября 2018
В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс» Детей учат основам программирования.
11:11 /  В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс»
Детей учат основам программирования. Образование
1740
  • 17 августа 2018
10:15 /  Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
1991
  • 6 августа 2018
Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
20:09 / Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
 Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался  Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
1754
  • 19 июля 2017
Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
10:35 / Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1726
  • 10 марта 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
09:32 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
2246
  • 28 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
09:19 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
2219
  • 27 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
14:00 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2521
Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
13:45 / Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1895
  • 22 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
12:43 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
2888
  • 5 июля 2016
В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
11:09 / В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
15883
  • 29 февраля 2016
Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
10:19 / Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
Мероприятие будет благотворительным. Культура
16289
  • 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего города.
17:14 / «Тольяттинская бумажная фабрика» готовится к тестовому запуску производства
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
3894
  • 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
 Главным приоритетом станет  производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4764
В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
 По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
18416
  • 27 сентября 2014
Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
 В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
6032
Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
 В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября.  Новости Тольятти
11507
В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
 Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
5539
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
 В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
6446
  • 21 сентября 2014
Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
 Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4450
В Тольятти сгорел магазин
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
 26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
18075
  • 20 сентября 2014
Программа утилизации от
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
 Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
14774
Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
 Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
16936
  • 14 сентября 2014
В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
 Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4657
  • 13 сентября 2014
Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
 Завтра состоится раздача съемочного реквизита.  Новости Тольятти
5419
Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
 С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
17114
  • 7 сентября 2014
Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
 В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
5533


Видео
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
428
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
269
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
784
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
323
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
583
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
426
Весь список

Фоторепортажи
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
675
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
905
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1087
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
534
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2313
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
481
Весь список

Мероприятия
В Самаре откроется выставка «Символы модерна»
В Тольятти открылся Чемпионат России в олимпийских классах яхт
Сегодня в Самаре отметят День дружбы народов
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные