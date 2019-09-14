В Тольятти открылся Чемпионат России в олимпийских классах яхт

82

В первый день чемпионата с утра прошла торжественная церемония открытия, в которой приняли участие представители ВФПС, СО ФПС, ЦО «Дружба-Подснежник» ПАО «КуйбышевАзот», судейская бригада, тренеры и спортсмены.Почетная миссия поднять флаг Российской Федерации была доверена яхтсменам, завоевавшим олимпийские лицензии на Олимпийские игры-2020 в Японии: Сергею Комиссарову, Павлу Созыкину, Денису Грибанову и Екатерине Зюзиной.На церемонии открытия главный тренер сборной по парусному спорту Наталья Иванова вручила удостоверения «Мастер спорта России» Софье Киселевой иАндрею Матюшину.В своем приветствии Наталья Иванова отметила: «В преддверии олимпийских игр в Японии это очень важная регата для всех участников, своего рода, контрольная работа, на которой яхтсмены показывают свои достижения за прошедший год. Сейчас завершается сезон, и мы формируем команду, с кем будем готовиться к олимпийским играм и вместе решать предстоящие спортивные задачи»Старт соревнований был запланирован 13 сентября на 12.00. Однако после выхода флота в акваторию старт гонкам так и не был дан. Старт был отложен.Главный судья Чемпионата России Анастасия Чернова рассказала: «С утра погода на Куйбышевском водохранилище выглядела оптимистично, в 11.30 ч. ветер был порядка 4-6 узлов. К сожалению, к 13.00 ч. скорость ветра упала до 1-2 узлов. В 15.15 ч. было принято решение, что сегодня гонок больше не будет. В ближайшие дни обещают погоду более ветренную – надеюсь, что мы наверстаем программу»Гонки ключевого российского чемпионата пройдут на двух дистанциях. Первая предназначена для классов «49-й», «49-й FX» и «Финн». Вторая дистанция – дляшвертботов «Лазер-стандарт», «Лазер-радиал», «470». Говоря о статистике, отметим, что из 187 участников чемпионата, 70 – женщины, 117 – мужчины. Число яхт по классам: «470» – 26, «49-й» – 11, «49-й FX» – 6, «Лазер-стандарт» - 48, «Лазер-радиал» – 33, «Финн» – 20.На 18 сентября запланированы медальные гонки Чемпионата России и официальная церемония закрытия чемпионата, передает пресс-служба ВФПС.Фото: пресс-служба ВФПС