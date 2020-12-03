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В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла

3 декабря 2020 10:22
148
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла

Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей.

В Самарской области планируют организовать новое производство. Резидент ТОСЭР «Тольятти» создаст первое в стране производство дождевальных машин полного цикла.

Дождевальные машины, служат для полива сельскохозяйственных культур. Бывают самоходные, навесные на трактор, переносные. Короткоструйные дождевальные машины разбрызгивают воду на 5–8 метров, среднеструйные на 15–35 и дальнеструйные на 40–80 и больше.

В июле тольяттинская компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей от Фонда развития моногородов. За счет этих средств она планирует оснастить производство необходимым оборудованием, а также увеличить мощности предприятия до 300 единиц дождевальных машин в год. Компания является резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти».

Сейчас на предприятии устанавливают новое оборудование, которое введут в эксплуатацию в начале 2021 года. В рамках реализации проекта планировали создать 25 рабочих мест, но уже сейчас там работают 50 жителей Тольятти.

— В планах компании наладить поставки продукции не только по России, но и в страны СНГ. В фермерами из Казахстана контракты уже заключили. Сейчас идут переговоры с Узбекистаном, — рассказал генеральный директор «Билдинг Строй Гроуп» Николай Лысов.

В Самарской области планируют организовать еще 19 новых производств. Их будут реализовывать в технопарках региона.

Например, в апреле 2021 года в Тольятти откроется завод по производству входных металлических дверей. А в Чапаевске построят новое полиграфическое предприятие, пишет 63.ру.

Фото: Pixabay.com

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