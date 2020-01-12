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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти откроет двери новый комплекс единоборств​

12 января 2020 20:48
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Дмитрий Азаров посетил ​физкультурно-оздоровительный​комплекс «Союз», расположенный на бульваре Кулибина в Автозаводском районе Тольятти.
В воскресенье, 12 января, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил ​физкультурно-оздоровительный​комплекс «Союз», расположенный на бульваре Кулибина в Автозаводском районе.

Строительство ФСК «Союз» началось весной прошлого​ года в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.​

В комплексе созданы все условия для занятий спортом.​ Главе региона продемонстрировали современные тренерские комнаты, раздевалки, и основной элемент здания – универсальный спортивный зал площадью ​700 кв. метров. Еще один зал — тренажерный — ​располагается на​ втором этаже. Туда сейчас завозится современное оборудование. Тренироваться в зале будут не только юные спортсмены, но и люди с ограниченными возможностями здоровья.​

Новый комплекс станет базовой тренировочной площадкой для юношеской спортивной школы 8 «Союз». Сейчас в заведении занимается более 1000 ребят от 7 до 25 лет. Юные спортсмены осваивают 4 направления: олимпийское карате, олимпийское тхэквондо, рукопашный бой и смешанные единоборства.​​

«Какие задачи будите ставить перед собой в новом зале?», – поинтересовался Дмитрий Азаров у тренеров школы. «Воспитывать Олимпийских чемпионов», – не задумываясь ответили педагоги. Все возможности у школы для этого теперь есть.​ «Раньше в оперативном управлении школы находится всего один зал площадью 144 кв. метра, остальные тренировки проходили в спортивных залах городских школ, – рассказал директор школы, чемпион Европы по каратэ Андрей Мазуров. – Здесь совершенно другие условия. ​Можно проводить не только тренировки, но и семинары, мастер-классы, соревнования областного и окружного уровня».

Губернатор поинтересовался, какая помощь еще необходима спортсменам, чтобы начать занятия. По словам тренеров,​ комплекс полностью готов к эксплуатации. Осталось юридически оформить здание. «Нужно ускорить процесс оформления. Уже первого февраля комплекс должен принять спортсменов, – поручил Дмитрий Азаров мэру города Сергею Анташеву. – По каждому спортивному объекту у нас составлена дорожная карта, которая должна соблюдаться».

«Очень важно, чтобы комплекс работал с хорошей загрузкой», – подчеркнул губернатор.

По словам​ Андрея Мазурова, в «Союз» будут переведены 266 спортсменов ДЮСШОР 8, а также порядка 40 воспитанников городской школы борьбы. Дмитрий Азаров предложил коллективу ФСК проработать дополнительные направления, к примеру, общефизическая подготовка для дошколят и тренировки для граждан серебряного возраста. Руководители центра обещали подумать, как наиболее оптимально организовать такие занятия.

«Меня переполняет гордость, – поделился преподаватель школы, тренер областной сборной по тхэквондо Анар Аскеров. – Наши ребята искренне хотят тренироваться. Они беззаветно преданы спорту и заслуживают достойных условий». Тренер поблагодарил Дмитрия Азарова за помощь своему воспитаннику Рафаэлю Аюкаеву. Благодаря поддержке главы региона парень смог поехать на Чемпионат Европы, откуда вернулся с чемпионским титулом. «У Рафаэля очень активные родители. Но есть и другие ребята, за которых некому так похлопотать, – отметил Дмитрий Азаров. – Эти мальчишки и девчонки – гордость нашего региона. Их нужно знать и поддерживать», – обратится он к заместителю руководителю регионального министерства спорта Андрею Харину.​

Напомним, только в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» в Самарской области была построена 21 универсальная спортивная площадка, 10 площадок для подготовки и сдачи ГТО, ФОК «Союз». В настоящее время продолжается возведение ФОКа «Акробат» в Тольятти, ведется строительство крытого ледового катка в Похвистнево и многих других спортобъектов, передает пресс-служба облправительства. 
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