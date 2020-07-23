В Тольятти обновят Центральный парк

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В самом сердце Центрального района Тольятти расположен парк культуры и отдыха, созданный по всем канонам градостроительных правил: лучеобразные прогулочные дорожки, выходящие на главные улицы района, деревья, ограждение, места для отдыха и досуга тольяттинцев и гостей города любого возраста. У парка добрая история: в дни майских праздников сюда с площади Свободы приходили колонны демонстрантов, здесь собирались дети после выпускных экзаменов в школах, ветераны сажали деревья в честь памятных дат.Территория радовала жителей много лет, но все требует обновления, и парк - тоже. Вопрос по реконструкции объекта назрел давно: его много раз поднимали и обсуждали общественные объединения, власти и, конечно, жители города. Здесь точечно появлялись новые спортивные площадки, памятные места, производились ремонтные работы, но этого недостаточно. В парке требуются современные решения по обустройству пространства, освещению, озеленению, обновлению прогулочных дорожек, нужны зоны для детей, современные площадки для молодежи, места встреч и досуга для пожилых людей с доступностью для лиц с ограниченными возможностями.Готовность выделить благотворительные средства на разработку проекта реконструкции парка после консультаций с администрацией г.о.Тольятти выразило ПАО «КуйбышевАзот». Предприятие тем самым поддержало мнение горожан и своих работников, настаивающих на том, что объект нуждается в обновлении. Проектирование - крайне необходимый этап, так как без наличия профессиональной проектной документации на дальнейшие работы и их финансирование надеяться не приходится.С целью привлечь к решению поставленной задачи внимание дизайнеров и архитекторов не только города, но и всей России, глава Тольяттидал поручение организовать открытый конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития территории парка Центрального района г.о. Тольятти. Для организации и проведения конкурса создан оргкомитет под руководством заместителя главы города по имуществу и градостроительству Олега Захарова, также сформировано экспертное жюри во главе с руководителем управления архитектуры и градостроительства Аркадием Шишкиным.Организатором конкурса является Фонд «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина.Конкурс на разработку концепции развития парка Центрального района проводится в период с 23 июля до полудня 23 октября 2020 г. Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место, получат денежные вознаграждения в размере 300 000 руб., 100 000 руб. и 50 000 руб. соответственно.Организаторы вправе заключить с победителем, занявшим 1 место, контракт на разработку проектной документации, проведение изысканий и ведение авторского надзора за реализацией проекта, либо на ведение авторского контроля за разработкой проектной документации и ведение авторского надзора за реализацией проекта.