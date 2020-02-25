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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти из-за коммунальной аварии изменился маршрут троллейбуса №22

25 февраля 2020 12:33
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В Тольятти из-за коммунальной аварии изменился маршрут троллейбуса №22
Теперь он идет от ул. Кунеевской по ул. Коммунистической – ул. Мира в прямом и обратном направлениях со всеми имеющимися остановками.

Как пишет “СитиТрафик”, повреждение водовода на участке магистрального водопровода на ул. Баныкина – ул. Ушакова привело к тому, что с 24 февраля в домах жителей Центрального района из кранов течет мутная вода.

Для проведения восстановительных работ коммунальщикам пришлось произвести технологическое переключение, и это привело к взмучиванию питьевой воды.

В связи с аварией возникло еще одно неудобство: потребовалось отключить контактную троллейбусную сеть для ремонта водовода. В результате с 11 часов вторника, 25 февраля, до окончания работ изменилась схема движения троллейбусного маршрута № 22.

Теперь он идет от ул. Кунеевской по ул. Коммунистической – ул. Мира в прямом и обратном направлениях со всеми имеющимися остановками.

Взмучивание воды, по предварительным оценкам специалистов, может наблюдаться до 26 февраля.

При необходимости будет организован подвоз питьевой воды бойлером, отмечают в ООО “ВоКС”.
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