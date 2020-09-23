В Тольятти дан старт началу строительства железнодорожной ветки к Особой экономической зоне

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Региональное Правительство и руководство ОЭЗ «Тольятти» создали все необходимые условия для запуска строительства железнодорожного пути, который протянется от вокзала Автозаводского района до Особой экономической зоны. Подрядчик приступил к работе.

Железнодорожная ветка протяженностью 14 километров соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ «Тольятти», а также пройдет непосредственно по инвестиционной площадке. Дорога позволит перевозить 1,4 миллиона тысяч тонн грузов в год.

Реализация такого крупного инфраструктурного проекта стала возможной благодаря подписанию концессионного соглашения между Самарской областью и ОАО «РЖД» по строительству грузовой железнодорожной ветки к ОЭЗ «Тольятти». Документ, подписанный в октябре 2019 года, предусматривает сотрудничество сторон в рамках государственно-частного партнерства. Новый объект транспортной инфраструктуры будет построен на средства РЖД, после чего оформлен в собственность Самарской области.

О значимости развития железнодорожной инфраструктуры неоднократно говорил Глава региона Дмитрий Азаров во время совещаний с руководством Куйбышевской железной дороги. «Строительство железнодорожной ветки в особую экономическую зону придаст колоссальный импульс развитию Тольятти, - отмечал глава региона во время переговоров с руководителем Дмитрий Азаров. - Регион готов даже взять на себя обязательства по гарантированному финансовому потоку, привлечению дополнительных инвесторов в ОЭЗ. Проект выгоден и "РЖД" и, конечно же, нашему региону, поэтому я не сомневаюсь в успехе его реализации».

При подписании концессионного соглашения гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров подчеркивал, что Самарская область – регион, с которого другим субъектам стоит брать пример в вопросе реализации инвестпроектов: «Очень важно, когда регионы исследуют свою инвестиционную повестку и поддерживают все элементы, поддерживают участников, выступают гарантами при реализации проектов – берут часть рисков, создают условия. В итоге выгоду получают все: прежде всего, конечно, люди, поскольку это дополнительные рабочие места, регион – поскольку это рост валового продукта, а мы, российские железные дороги, получаем дополнительную возможность перевозить грузоотправителя, – акцентировал внимание Олег Белозеров. – Вот такая сбалансированная модель для нас очень важна, и мне бы очень хотелось, чтобы такой опыт активнее распространялся по РФ. Благодарен команде Дмитрия Игоревича – люди проявили настойчивость. Здесь решения принимались выверенные, высокопрофессиональные, и что немаловажно, очень быстро».

Железнодорожная стрелка, которая перенаправит подвижные составы на новую ветку, уже готова. По словам генерального директора ОЭЗ «Тольятти» Сергея Андреева, перевозка грузов начнется в III квартале 2021 года. Полностью завершить работы по строительству объекта планируется в 2022 году.

Планами по развитию одной из лучших инвестплощадок страны поделился министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

«На сегодняшний день сформирована трехлетняя программа строительства индустриальных парков на территории ОЭЗ «Тольятти» общей площадью 78 тысяч квадратных метров. Уже в этом году в ОЭЗ будут построены новые производственные корпуса площадью более 11 тыс. кв. м для всемирно-известного производителя автокомпонентов – компании «Faurecia». В начале следующего года мы введем в эксплуатацию полноценный таможенный комплекс, - отметил Богданов. – Несколько крупных инвесторов, среди которых Магнитогорский металлургический комбинат и крупнотоннажный производитель керамогранита, приняли решение организовать свои производства на территории ОЭЗ «Тольятти», так как для них наличие подведенных ж/д путей является важным фактором для развития. Рядом с границей особой экономической зоны пройдет новая международная магистраль «Европа - Западный Китай», что даст дополнительные существенные преимущества инвесторам, которые зайдут, как в Самарскую область, так и конкретно на площадку ОЭЗ. Таким образом, Правительство уделяет особое внимание развитию этой стратегически-важной для региона территории», передает пресс-служба облправительства.

Фото: oeztlt.ru