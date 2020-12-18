В Технопарке «Жигулевская Долина» дали старт работе по созданию гражданского мониторинга воздуха

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Компания «Аирлаб Рус», являющаяся резидентом технопарка «Жигулевская Долина», и ГК «ЭкоВоз» подписали меморандум о сотрудничестве.

Согласно документу, компания Дениса Волкова вкладывается в создание в Тольятти гражданской системы мониторинга воздуха. Для этих целей «ЭкоВоз» закупает и устанавливает первые 20 специализированных датчиков, которые делают ребята из «Аирлаб Рус». Они будут размещены в наиболее проблемных с экологической точки зрения местах, а данные, получаемые с помощью приборов, будут выводиться на интерактивную карту. Сайт, на котором можно увидеть эту карту уже работает, в ближайшее время ссылка на него будет размещена на Интернет-ресурсах ГК «ЭкоВоз».

«Благодаря инициативе ГК «ЭкоВоз», мы сможем насытить нашу систему первыми датчиками и впоследствии, в течение года, довести число этих точек до 100-200 на город. Это позволит не просто создать сигнальную сеть мониторинга, которая будет оповещать нас о том, что что-то пошло не так, но и показывать где конкретно не так и в какой момент это произошло», - комментирует исполнительный директор АНО исследовательский центр роботехники "Аиралаб Рус" Иван Петров. Он также пояснил, что такой датчик может повесить у себя за окном любой человек.

В свою очередь, Денис Волков, являясь экспертом по экологической тематике, пояснил, что сейчас в приоритете – наладить именно систему общественного мониторинга. Она ни в коем случае не заменяет профессиональный контроль предприятий, но является очень важным дополнением к той системной работе, которую ведет «ЭкоВоз» и лично Денис Волков. «Пока это будут самые простые датчики, но как только мы наладим систему, и в нее включится максимальное количество людей, наполнять ее можно будет уже более сложными приборами. Фактически, «фаршировать» ее мы сможем чем угодно», - подчеркнул он. Уже есть договоренности с рядом ТСЖ Автозаводского района Тольятти о размещении части приборов на общественных территориях.

Стоит отметить, что это лишь часть системной работы, которую проводит Денис Волков по улучшению качества мониторинга состояния атмосферного воздуха в Тольятти. Ранее он добился покупки современной мобильной эколаборатории, которая сейчас находится на базе ТГУ. В этом году Самарская губернская дума утвердила ряд поправок в бюджет, над которыми он работал: 20 миллионов будут выделены на покупку нового стационарного поста мониторинга воздуха, финансирование из бюджета также получат общественные организации, которые занимаются экологическим просвещением. Кроме того, губернатор Дмитрий Азаров поддержал инициативу Дениса Волкова о введении регионального экологического стандарта – это свод правил, который промышленные предприятия будут добровольно принимать и обязываться исполнять. Экостандарт уже введен и успешно действует на территории других областей, таких как Челябинская.