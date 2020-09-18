Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%

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Напряженность на рынке труда составила 2,4 чел. на 1 свободное рабочее место.

По информации Центра занятости населения г. Тольятти, численность безработных граждан на 18.09.2020 г. составила 19349 чел., из которых 59,2 % приходится на женщин, 22,3 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 7,7 % - граждан предпенсионного возраста. 3,2 % - уволенные по сокращению штата. 2,5 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 25908 чел., из которых трудоустроено 5134 чел. Получили статус безработного 21907 чел. Направлено на профессиональное обучение – 673 чел., досрочную пенсию – 24 чел.

С начала года оказано государственных услуг по профессиональной ориентации 4985 горожанам, по психологической поддержке – 547 чел, по социальной адаптации – 472 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 4,90 %.

На 18.09.2020 г. 44 предприятия городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое).

2757 чел. заняты неполную рабочую неделю, 452 чел. находятся в простое.

Предприятия и организации заявили о потребности в 8519 работниках (без учета вакансий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан), из которой 66,2 % - вакансии для рабочих.

Напряженность на рынке труда составила 2,4 чел. на 1 свободное рабочее место.

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