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Новости /  Новости Тольятти  

Тольяттинцы выбирают проект памятника «Женщине-солдатке»

10 октября 2019 15:38
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Началось онлайн-голосование на лучший проект памятника, посвященного женщинам-солдаткам, проводившим своих мужей, братьев и сыновей на фронт во время Великой Отечественной войны.
10 октября в Тольятти началось онлайн-голосование на лучший проект памятника, посвященного женщинам-солдаткам, проводившим своих мужей, братьев и сыновей на фронт во время Великой Отечественной войны. Организаторы открытого конкурса и администрация г.о. Тольятти просят горожан поддержать общественную инициативу и выбрать, какой именно памятник солдатке будет установлен в 2020 году в Парке Победы.

С инициативой создания памятного монумента женщинам-солдаткам выступил руководитель общественной организации офицеров и выпускников Тольяттинского высшего военно-строительного командного училища, полковник в отставке Александр Радченко. Идею поддержали члены городского Совета ветеранов войны и труда, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Тольятти Сергей Анташев. На первом заседании областного оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне глава региона поручил проработать данный вопрос и дать старт реализации проекта.

Местом размещения образа солдатки была выбрана аллея Парка Победы, примыкающая к Мемориалу в честь 40-летия Победы (от Вечного огня в направлении ул. Революционной). Здесь идея возведения монумента будет максимально созвучна с общей тематикой парка – память о военных и трудовых подвигах наших предков. Кроме того, будет благоустроена и территория, прилегающая к памятнику: планируется отремонтировать тротуары и провести работы по озеленению, установить дополнительное освещение, скамейки и другие элементы благоустройства.

С 16 сентября по 6 октября в Тольятти проходил открытый конкурс эскизов будущего памятника, организаторами которого выступили Фонд «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина, Фонд имени Н.Ф. Семизорова и городской Совет ветеранов войны и труда при поддержке администрации Тольятти. К участию приглашались все желающие: как профессиональные художники, скульпторы, архитекторы, дизайнеры, так и студенты вузов и колледжей, учащиеся школ, а также
авторские коллективы. Всего в творческом соревновании приняло участие 11 проектов.

7 октября состоялось заседание экспертной комиссии, куда вошли представители профессионального сообщества: архитекторы, художники и скульпторы. Из 11 работ было отобрано 5 проектов, допущенных к общегородскому голосованию. Среди них работы скульпторов Ивана Мельникова и Алексея Кузнецова, студентов Тольяттинского государственного университета и всемирно известного художника-монументалиста Зураба Церетели.

Как будет выглядеть в итоге памятник женщине-солдатке, предстоит определить тольяттинцам. 10 октября на официальном портале администрации г.о.
Тольятти (www.tgl.ru) запущено онлайн-голосование на лучший проект. Опрос будет проходить до 30 октября включительно. В течение этого времени любой
тольяттинец может зайти на официальный городской портал и выбрать один из пяти предложенных экспертной комиссией вариантов. Для участия в онлайн-голосовании жители города могут также обратиться в общественные приемные районных администраций в рабочие дни с 08.00 до 17.00 по следующим адресам:

- Комсомольский район, ул. Шевцовой, 6, каб. 2а;
- Автозаводский район, Новый пр-д, 2, каб. 113;
- Центральный район, б-р Ленина, 15, каб. 3, передает пресс-служба оьлправительства. 
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