Тольяттинцы выбирают проект памятника «Женщине-солдатке»
10 октября 2019 15:38
65
С инициативой создания памятного монумента женщинам-солдаткам выступил руководитель общественной организации офицеров и выпускников Тольяттинского высшего военно-строительного командного училища, полковник в отставке Александр Радченко. Идею поддержали члены городского Совета ветеранов войны и труда, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Тольятти Сергей Анташев. На первом заседании областного оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне глава региона поручил проработать данный вопрос и дать старт реализации проекта.
Местом размещения образа солдатки была выбрана аллея Парка Победы, примыкающая к Мемориалу в честь 40-летия Победы (от Вечного огня в направлении ул. Революционной). Здесь идея возведения монумента будет максимально созвучна с общей тематикой парка – память о военных и трудовых подвигах наших предков. Кроме того, будет благоустроена и территория, прилегающая к памятнику: планируется отремонтировать тротуары и провести работы по озеленению, установить дополнительное освещение, скамейки и другие элементы благоустройства.
С 16 сентября по 6 октября в Тольятти проходил открытый конкурс эскизов будущего памятника, организаторами которого выступили Фонд «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина, Фонд имени Н.Ф. Семизорова и городской Совет ветеранов войны и труда при поддержке администрации Тольятти. К участию приглашались все желающие: как профессиональные художники, скульпторы, архитекторы, дизайнеры, так и студенты вузов и колледжей, учащиеся школ, а также
авторские коллективы. Всего в творческом соревновании приняло участие 11 проектов.
7 октября состоялось заседание экспертной комиссии, куда вошли представители профессионального сообщества: архитекторы, художники и скульпторы. Из 11 работ было отобрано 5 проектов, допущенных к общегородскому голосованию. Среди них работы скульпторов Ивана Мельникова и Алексея Кузнецова, студентов Тольяттинского государственного университета и всемирно известного художника-монументалиста Зураба Церетели.
Как будет выглядеть в итоге памятник женщине-солдатке, предстоит определить тольяттинцам. 10 октября на официальном портале администрации г.о.
Тольятти (www.tgl.ru) запущено онлайн-голосование на лучший проект. Опрос будет проходить до 30 октября включительно. В течение этого времени любой
тольяттинец может зайти на официальный городской портал и выбрать один из пяти предложенных экспертной комиссией вариантов. Для участия в онлайн-голосовании жители города могут также обратиться в общественные приемные районных администраций в рабочие дни с 08.00 до 17.00 по следующим адресам:
- Комсомольский район, ул. Шевцовой, 6, каб. 2а;
- Автозаводский район, Новый пр-д, 2, каб. 113;
- Центральный район, б-р Ленина, 15, каб. 3, передает пресс-служба оьлправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
- 21 сентября 2019
.Он начнется с 23 сентября ЖКХ
1266
- 4 сентября 2019
Ребят ждут интересные занятия с квалифицированными педагогами. Социум
385
- 17 апреля 2019
Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении. Социум
630
- 23 января 2019
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников. Образование
1722
- 23 ноября 2018
Детей учат основам программирования. Образование
1781
- 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
2020
- 6 августа 2018
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
1789
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1762
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
2275
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
2259
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2561
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1930
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
2928
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
15898
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
16314
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
3931
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4793
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
18444
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
6062
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
11542
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
5571
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
6470
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4484
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
18114
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
14806
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
16969
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4686
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
5453
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
17156
Видео
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
95
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
511
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
453
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
383
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
607
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
642
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
877
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1392
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1000
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1254
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1434
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
886
Мероприятия