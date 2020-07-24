Тольяттинское предприятие подало заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»
24 июля 2020 16:07
99
В четверг 23 июля, представители министерства промышленности и торговли Самарской области, Федерального центра компетенций в сфере производительности труда побывали на тольяттинском предприятии «Юнифлейкс».
ООО «ЮниФлэйкс» - производитель зерновых хлопьев Поволжского региона, более 10 лет на рынке. Компания производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия сегодня можно встретить на полках крупнейших гипермаркетов страны.
По мнению генерального директора ООО «ЮниФлэйкс» Владимира Мочалкина, одним из главных условий повышения конкурентоспособности предприятия является повышение производительности труда. Именно поэтому руководством компании было принято решение активизировать работу в этом направлении и подать заявку на вступление в нацпроект.
Эксперты ФЦК уверены, что объемы производства можно нарастить, причем имеющимися мощностями, без дополнительных инвестиционных затрат.
«Любой неоптимизированный процесс составляет порядка 70% потерь. Открывая проект на предприятии, мы видим загрузку людей и оборудования - это порядка 50-60 %. Выходя из проекта, через 6 месяцев, загрузка оборудования и персонала достигает 85%. Это значит, что на 35% мы эффективнее используем деньги, вложенные в персонал и оборудование компании», - отметила руководитель проекта ФЦК Елена Казанцева.
На сегодняшний день 106 предприятий Самарской области подали заявки на участие в национальном проекте и готовы внедрять на своих площадках принципы бережливого производства. Участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» для компаний это шанс бесплатно привлечь к работе на своих производственных площадках экспертов в этой области. Они создадут поток – образец, из которого максимально исключат потери. Сотрудников обучат инструментам бережливого производства, чтобы в дальнейшем они сами повышали производительность труда. Кроме того, компании участники национального проекта могут получить займ Фонда развития промышленности под льготный процент.
Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» уже успешно реализован на 46 предприятиях Самарской области. Установка Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова – продолжение реализации нацпроектов: «Реализация национальных проектов, несмотря на сложную ситуацию в экономике, сложившуюся в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции, остается тем не менее одним из наших приоритетов… В нынешней ситуации, от всех нас требуется максимум усилий для того, чтобы тренд опережающего развития Самарской области сохранить даже в этих условиях», – сказал Глава региона.
На сегодня в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» принимают участие 74 предприятия губернии среднего и крупного бизнеса. Планируется, что до 2024-го года нацпроектом будут охвачены около 250-ти предприятий региона, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
- 21 сентября 2019
.Он начнется с 23 сентября ЖКХ
1951
- 4 сентября 2019
Ребят ждут интересные занятия с квалифицированными педагогами. Социум
1003
- 17 апреля 2019
Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении. Социум
1092
- 23 января 2019
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников. Образование
2220
- 23 ноября 2018
Детей учат основам программирования. Образование
2241
- 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
2525
- 6 августа 2018
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
2278
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
2240
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
2743
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
2796
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
3085
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
2363
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
3379
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
16429
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
16759
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
4419
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
5247
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
18909
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
6492
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
12098
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
6039
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
6900
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
5002
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
18689
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
15305
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
17438
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
5162
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
5995
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
17628
Видео
21 июля 2020 12:29
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
600
16 июля 2020 09:37
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1074
15 июля 2020 13:42
Проводилась эвакуация людей. Происшествия
982
9 июля 2020 10:07
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
1640
6 июля 2020 12:47
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году. Строительство
1500
4 июля 2020 11:53
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы". В стране
1529
Фоторепортажи
24 июня 2020 14:06
Он стал единственным в ПФО. 75 лет ПОБЕДЫ
2129
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
3819
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
3294
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
4198
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
4333
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
4367
Мероприятия