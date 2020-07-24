Тольяттинское предприятие подало заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»

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В четверг 23 июля, представители министерства промышленности и торговли Самарской области, Федерального центра компетенций в сфере производительности труда побывали на тольяттинском предприятии «Юнифлейкс».ООО «ЮниФлэйкс» - производитель зерновых хлопьев Поволжского региона, более 10 лет на рынке. Компания производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия сегодня можно встретить на полках крупнейших гипермаркетов страны.По мнению генерального директора ООО «ЮниФлэйкс» Владимира Мочалкина, одним из главных условий повышения конкурентоспособности предприятия является повышение производительности труда. Именно поэтому руководством компании было принято решение активизировать работу в этом направлении и подать заявку на вступление в нацпроект.Эксперты ФЦК уверены, что объемы производства можно нарастить, причем имеющимися мощностями, без дополнительных инвестиционных затрат.«Любой неоптимизированный процесс составляет порядка 70% потерь. Открывая проект на предприятии, мы видим загрузку людей и оборудования - это порядка 50-60 %. Выходя из проекта, через 6 месяцев, загрузка оборудования и персонала достигает 85%. Это значит, что на 35% мы эффективнее используем деньги, вложенные в персонал и оборудование компании», - отметила руководитель проекта ФЦК Елена Казанцева.На сегодняшний день 106 предприятий Самарской области подали заявки на участие в национальном проекте и готовы внедрять на своих площадках принципы бережливого производства. Участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» для компаний это шанс бесплатно привлечь к работе на своих производственных площадках экспертов в этой области. Они создадут поток – образец, из которого максимально исключат потери. Сотрудников обучат инструментам бережливого производства, чтобы в дальнейшем они сами повышали производительность труда. Кроме того, компании участники национального проекта могут получить займ Фонда развития промышленности под льготный процент.Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» уже успешно реализован на 46 предприятиях Самарской области. Установка Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова – продолжение реализации нацпроектов: «Реализация национальных проектов, несмотря на сложную ситуацию в экономике, сложившуюся в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции, остается тем не менее одним из наших приоритетов… В нынешней ситуации, от всех нас требуется максимум усилий для того, чтобы тренд опережающего развития Самарской области сохранить даже в этих условиях», – сказал Глава региона.На сегодня в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» принимают участие 74 предприятия губернии среднего и крупного бизнеса. Планируется, что до 2024-го года нацпроектом будут охвачены около 250-ти предприятий региона, передает пресс-служба облправительства.