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Тольяттинское пассажирское АТП №3 стало сороковым участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

20 августа 2019 15:29
65
Тольяттинское ПАТП №3 - единственное в городе муниципальное предприятие, которое занимается автобусными пассажирскими перевозками.
На сегодня 65 предприятий Самарской области подали заявки на участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». До конца 2019-го года в программу планируется включить 55 региональных компаний. До конца 2024-го - 250.

Муниципальное предприятие «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3» стало 40 по счету предприятием, включенным в проект.
Очный отбор несколькими днями ранее был проведен экспертами Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области.

Отметим, что Тольяттинское ПАТП №3 - единственное в городе муниципальное предприятие, которое занимается автобусными пассажирскими перевозками. Парк машин в 300 единиц изрядно обветшал - замены требуют 80 из них. В планах руководства – оснастить большинство автобусов газовым оборудованием, так как это экономичнее и экологичнее. Часть стратегических задач решили выполнить, став участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». При этом речь идет не о вливании бюджетных денег, а о помощи в повышении производительности труда и создании бережливого производства. В течение трех месяцев со дня вступления в программу, эксперты-практики ФЦК и РЦК проанализируют ситуацию на предприятии и
разработают план действий. Обучат сотрудников организации, чтобы они смогли в следующие три месяца реализовать пилотный проект.

«Мы благодарим предприятие принятие решения участвовать в проекте, - сказал руководитель проекта ФЦК Константин Пашутин в день очного отбора. - Это первый шаг для тех, кто желает вступить в программу по повышению производительности труда. После обсуждения с руководством АТП структуры проекта и путей его реализации мы осмотрели производственный поток. Комиссии он показался интересным и перспективным в плане проведения улучшений. Предприятие заинтересовано в развитии помещений для повышения эффективности работы и производительности труда».

Отбор предприятий, подавших заявки на участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости продолжается. До конца этой недели экспертами ФЦК и РЦК будут проведены очные осмотры и отборы еще на четырех предприятиях региона.

Напомним основные критерии отбора участников нацпроекта: принадлежность к пяти базовым несырьевым отраслям (обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, торговля, строительство), объем годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, доля иностранного капитала - не более 25%.

Кроме того, предприятия-участники могут претендовать на получение различных мер поддержки, в числе которых - льготное финансирование. Например, Фонд развития промышленности может выдать займ до 300 млн рублей на срок до пяти лет под 1% годовых. Обязательным условием получения такового целевого займа является заключение экспертов ФЦК о создании на предприятии новой производственной системы и использовании внутренних резервов в достаточной мере, передает пресс-служба облправительства. 
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