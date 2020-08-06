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Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»

6 августа 2020 18:05
217
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
В эти дни Тольятти отмечает двойной праздник – День строителя и 70-летие «Куйбышевгидростроя», легендарного управления, силами которого был построен город и мощнейшие промобъекты страны – Волжская ГЭС, ВАЗ, «Куйбышевазот», «Тольяттиазот» и другие. Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

Работники «Куйбышевгидростроя» — творцы истории Тольятти, здесь многое сделано их руками. Управление строительства было создано 21 августа 1950 года. Мощнейшая организация рождалось практически на пустом месте, вспоминает почетный строитель России, председатель совета ветеранов КГС Алексей Волков: «Пришли в необжитой край, жили в палатках, землянках – ни воды, ни электричества, ни газа. Но люди понимали – на них надеется страна».

И профессионалы свое дело сделали «на отлично». Силами гидростроевцев на новое место был перенесен Ставрополь-на-Волге, затем в 1958 году была сдана Волжская ГЭС, на тот момент она являлась крупнейшей в мире.

«В 1954-1956 годах гидростроевцы в сутки укладывали до 10 тысяч кубометров бетона в сутки, а рекорд – 19,1. Такого до сих пор никто не повторил, — с гордостью говорит Алексей Волков. – Все знали, что «Куйбышевгидрострой» всегда побеждает, поэтому нам поручали строить объекты, которые прославили страну».

Именно они строили ВАЗ, возвели химический комплекс Тольятти и предприятия энергетики.

«Куйбышевгидрострой» — это управление строительства, благодаря которому новый Тольятти — город-красавец, которым гордится страна, появился на карте нашей Родины, — поздравляя ветеранов сказал Дмитрий Азаров. — Вы настоящие созидатели, вы настоящие творцы истории города». ​

Глава региона напомнил, что не только Автоград возведен руками гидростроевцев. Они построили Жигулевск, сотни километров дорог, в том числе железнодорожную ветку Сызрань – Куйбышев. Практически в каждом городе, включая столицу региона, есть объекты, которые созданы «Куйбышевгидростроем».

Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил тех, кто стоял у истоков организации, за общественную работу, которую они ведут с молодежью. «Вы даете возможность людям гордиться прошлым и настоящим. Именно вы воспитываете новые поколения строителей, новые поколения созидателей, людей, которые знают, что «ломать — не строить», людей, которые своим трудом создают будущее города Тольятти, будущее Самарской области», — сказал Губернатор.

На торжественном мероприятии Дмитрий Азаров вручил ветеранам награды. Знаком за заслуги в ветеранском движении отметили Алексея Волкова и Нину Ерофееву. Она начинала геодезисткой, а потом много лет проработала в кадровой службе. Под ее началом были составлены первоначальные списки ветеранов-строителей бывших подразделений КГС. Нина Ерофеева сохранила множество подлинных документов и фотографий «Куйбышевгидростроя» и при его ликвидации все передала в городской архив и музеи школ №16 и 93.

Почетной грамотой Главы региона награждена Наталья Антонова, консультант газеты «Гидростроитель». После окончания института, в 1961 году она пришла на работу в Куйбышевгидрострой, которому отдала 30 лет своей жизни. Мастер СМУ-3, инженер, старший инженер производственного отдела Промстроя-3 — вложила свой труд в строительство Электротехнического завода, ряда цехов ВАЗа, ДСК в г. Костроме, Оренбургского газоперерабатывающего завода. Сегодня ветеран «Куйбышевгидростроя» активно работает в общественной организации, проводит встречи со школьниками и пишет очерки о строителях в газету.

Благодарностью Губернатора также отмечены ветераны-строители Ольга Антакова, Валентин Жуков и Николай Уткин.

Стоит отметить: если старшее поколение тольяттинцев хорошо знакомо с историей первостроителей города, то молодежь имеет в этом направлении пробелы. Чтобы история не забывалась, в День строителя на главной площади города открылась интерактивная выставка-экскурсия с дополненной реальностью, посвященная истории «Куйбышевгидростроя» и Тольятти.

С «ожившей историей» может ознакомится любой – она будет работать до декабря в десяти точках Автограда. С помощью специального приложения или отсканировав QR-код можно увидеть фото и видео материалы разных годов. Например, доступны кадры перекрытия правобережного прорана, именно с этого момента стартовало возведение Волжской ГЭС. Первыми с экспозицией вместе с Дмитрием Азаровым ознакомились ветераны-гидростроители.

Сегодня на праздновании произошло еще одно важное для города событие. Напомним, в этом году, объявленном губернатором Годом Тольятти в Самарской области, Автоград отмечает несколько знаковых дат. Но из-за эпидемиологической обстановки мероприятия прошли не так, как запланировано. Глава региона пообещал, что все намеченное состоится. «Мы обязательно соберемся еще не раз и отметим все праздники, которых город Тольятти достоин», — заверил Дмитрий Азаров.

Губернатор на торжестве вручил знаки «За служение людям» тем предпринимателям, которые в период пандемии оказали лечебным учреждениям волонтерскую и благотворительную помощь. Так, гендиректор ООО «БП «Партнер» Андрей Пекин был отмечен за ремонт обсерватора базы отдыха «Радуга». За четыре дня его сотрудники привели в порядок три этажа здания.

Николаю Володькину (ООО «Околица») вручили знак за изготовление и установку системы шлюзования для разделения грязных и чистых зон. Работа была проведена в нескольких корпусах тольяттинской ГКБ №5 и в одном корпусе ГКБ №4, передает пресс-служба облправительства. 
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В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
Участники рейда зафиксировали отсутствие у некоторых продавцов перчаток и дезинфицирующих средств, вывесок со сведениями о продавце и бесплатных одноразовых... Новости Тольятти
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