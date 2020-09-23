Студенты Самарской области могут получить поддержку своих проектов через регионального оператора ФСИ

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Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда содействия инновациям. Чем это полезно для студентов региона, рассказал директор ГАУ ЦИК СО, технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко:

– Ключевая цель деятельности Фонда на территории Самарской области – это реализация различных грантовых программ, направленных на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, а также на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности и вовлечение молодежи в инновационный процесс. Это значит, что студенты, обучающиеся в вузах нашего региона, могут получить существенную материальную поддержку своих проектов, что особенно важно на первых этапах развития бизнеса.

Подробнее о программах Фонда, рассказала куратор по программам Фонда Наталья Стрелкова:

– Стимулировать молодежь к массовому участию в научно-технической и инновационной деятельности призвана программа «УМНИК». Благодаря работе регионального представительства и активной поддержке министерства экономического развития и инвестиций, Самарская область занимает лидирующую позицию в России по количеству проектов, заявившихся от региона по этой программе. В соответствии с рекомендациями Фонда, в нынешнем году мы делаем акцент не только на количество заявок, но и на их качество, ориентируясь на индивидуальный подход к каждому заявителю и каждой заявке.

Особенно важной для региона является популяризация программы «ИнноШкольник», которая осуществляется в тесном сотрудничестве с учреждениями основного и дополнительного образования Самарской области. Эта программа призвана повысить интерес и мотивацию школьников до 17 лет к занятию инновационной и научной деятельностью, к развитию технологических проектов и формированию предпринимательских компетенций в период получения общего образования.

Среди новых форм работы региональной площадки с молодыми инноваторами и перспективными стартапами – акселерационная программа. Она подготовлена и будет осуществлена в конце 2020 года для участников и победителей программы «УМНИК». Наша задача – помочь выпускникам этой программы подготовиться к коммерциализации своих инноваций и созданию собственного инновационного бизнеса, – добавила Наталья Владимировна.

Для получения более полной информации о программах Фонда содействия инновациям можно обращаться по телефону технопарка «Жигулевская долина»: (8482) 93-00-93, передает пресс-служба технопарка «Жигулевская долина».

Фото: пресс-служба технопарка «Жигулевская долина»