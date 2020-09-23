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Студенты Самарской области могут получить поддержку своих проектов через регионального оператора ФСИ

23 сентября 2020 15:19
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Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда содействия инновациям.

Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда содействия инновациям. Чем это полезно для студентов региона, рассказал директор ГАУ ЦИК СО, технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко:

– Ключевая цель деятельности Фонда на территории Самарской области – это реализация различных грантовых программ, направленных на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, а также на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности и вовлечение молодежи в инновационный процесс. Это значит, что студенты, обучающиеся в вузах нашего региона, могут получить существенную материальную поддержку своих проектов, что особенно важно на первых этапах развития бизнеса.

Подробнее о программах Фонда, рассказала куратор по программам Фонда Наталья Стрелкова:

– Стимулировать молодежь к массовому участию в научно-технической и инновационной деятельности призвана программа «УМНИК». Благодаря работе регионального представительства и активной поддержке министерства экономического развития и инвестиций, Самарская область занимает лидирующую позицию в России по количеству проектов,  заявившихся от региона по этой программе. В соответствии с рекомендациями Фонда, в нынешнем году мы делаем акцент не только на количество заявок, но и на их качество, ориентируясь на индивидуальный подход к каждому заявителю и каждой заявке. 

Особенно важной для региона является популяризация программы «ИнноШкольник», которая осуществляется в тесном сотрудничестве с учреждениями основного и дополнительного образования Самарской области. Эта программа призвана повысить интерес и мотивацию школьников до 17 лет к занятию инновационной и научной деятельностью, к развитию технологических проектов и формированию предпринимательских компетенций в период получения общего образования.

Среди новых форм работы региональной площадки с молодыми инноваторами и перспективными стартапами – акселерационная программа. Она подготовлена и будет осуществлена в конце 2020 года для участников и победителей программы «УМНИК». Наша задача – помочь выпускникам этой программы подготовиться к коммерциализации своих инноваций и созданию собственного инновационного бизнеса, – добавила Наталья Владимировна.

Для получения более полной информации о программах Фонда содействия инновациям можно обращаться по телефону технопарка «Жигулевская долина»:  (8482) 93-00-93, передает пресс-служба технопарка «Жигулевская долина».

 

Фото:   пресс-служба технопарка «Жигулевская долина»

 

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