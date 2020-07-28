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Строительство железнодорожного пути в ОЭЗ Тольятти - под контролем регионального правительства

28 июля 2020 15:34
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Строительство железной дороги станет важным шагом на пути к диверсификации экономики моногорода Тольятти, создаст условия для привлечения новых резидентов ОЭЗ.
Во вторник, 27 июля 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам строительства железнодорожного пути в Особой экономической зоне «Тольятти».

В совещании приняли участие генеральный директор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Василий Мишин, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Сергей Неретин, заместитель министра строительства Самарской области Анатолий Баранников, представители министерства имущественных отношений региона, АО «РЖД», Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве», Самарского проектно-изыскательского института «Желдорпроект Поволжья» − филиала АО «Росжелдорпроект».
Участники встречи обсудили ход строительства железнодорожной ветки к Особой экономической зоне. Реализация первого этапа реализации проекта стартовала в мае, работы ведутся по графику.

На повестке – начало подготовка к второму, основному этапу строительства. В настоящее время завершается государственная экспертиза проекта и процедура оформления земельных участков. Председатель областного Правительства поручил ускорить подготовку необходимых документов, с тем, чтобы разрешение на строительство второго этапа было получено уже 3 августа.

Кроме того, Виктор Кудряшов поручил министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона совместно с руководством Особой экономической зоны и городского округа Тольятти провести встречу с организациями – владельцами инженерных сете й на участке, где развернется строительство. В ходе совещания необходимо обсудить и решить все вопросы по переносу сетей в ближайшее время.

«Нам важно, чтобы уже пошли работы. Мы должны ориентироваться на сроки, более жесткие, чем были прописаны в концессионном соглашении: чтобы уже в августе по железнодорожной ветке было открыто пробное движение, а в ноябре пути заработали в постоянном режиме. Это наши обязательства перед инвестором, и мы должны их выполнить. Сроки, безусловно, ограниченные, но реальные», - подчеркнул председатель областного Правительства.

Решение о строительстве железнодорожной ветки было принято главой региона Дмитрием Азаровым. Губернатор Самарской области предпринимает планомерные усилия по повышению инвестиционной привлекательности региона. Строительство железной дороги станет важным шагом на пути к диверсификации экономики моногорода Тольятти, создаст условия для привлечения новых резидентов Особой экономической зоны и станет еще одним важным условием успешного социально-экономического развития Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
 
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