Состоялось первое в этом году заседание комиссии ТОР «Тольятти»

50

Компания «СК ПОВОЛЖЬЕ» представила проект «Завод по производству кабельно-проводниковой продукции в г. Тольятти».Цель проекта – создание нового завода по производству кабельно-проводниковой продукции путем проведения релокации производственных мощностей ООО «ПК «Севкабель». Планируемой к производству продукцией является кабель общепроизводственного назначения: низковольтные провода, кабель среднего напряжения, кабель высокого напряжения, внутридомовой кабель.Заявленный объём инвестиций – 1943 млн рублей, новых рабочих мест – 398.Компания «ВОЛГАТЕХНООЛ» презентовала проект «Строительство установки по производству серной кислоты «марки «К» и улучшенного олеума суммарной мощностью 500 000 т/год в пересчете на моногидрат».Цель проекта — обеспечение сырьевой безопасности ПАО «Куйбышев Азот», снижение себестоимости производства капролактама и продуктов его переработки.Заявленный объём инвестиций – 6314 млн рублей, новых рабочих мест – 21.Обе заявки рассмотрены комиссией под руководством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова и по ним приняты положительные решения, передает пресс-служба облправительства.