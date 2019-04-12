Состоялось первое в этом году заседание комиссии ТОР «Тольятти»
12 апреля 2019 16:59
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Компания «СК ПОВОЛЖЬЕ» представила проект «Завод по производству кабельно-проводниковой продукции в г. Тольятти».
Цель проекта – создание нового завода по производству кабельно-проводниковой продукции путем проведения релокации производственных мощностей ООО «ПК «Севкабель». Планируемой к производству продукцией является кабель общепроизводственного назначения: низковольтные провода, кабель среднего напряжения, кабель высокого напряжения, внутридомовой кабель.
Заявленный объём инвестиций – 1943 млн рублей, новых рабочих мест – 398.
Компания «ВОЛГАТЕХНООЛ» презентовала проект «Строительство установки по производству серной кислоты «марки «К» и улучшенного олеума суммарной мощностью 500 000 т/год в пересчете на моногидрат».
Цель проекта — обеспечение сырьевой безопасности ПАО «Куйбышев Азот», снижение себестоимости производства капролактама и продуктов его переработки.
Заявленный объём инвестиций – 6314 млн рублей, новых рабочих мест – 21.
Обе заявки рассмотрены комиссией под руководством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова и по ним приняты положительные решения, передает пресс-служба облправительства.
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