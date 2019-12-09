Согласно решению суда, ущерб, нанесенный заводу «Тольяттиазот» в размере 77 млрд рублей, будет возмещен
9 декабря 2019 14:12
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Все, кто по-настоящему переживает за родное предприятие, знают, что необходимо вкладывать средства в будущее завода уже сегодня. Мы, безусловно, рады, что наконец-то в полном объеме начнется финансирование всех основных программ и направлений развития «ТоАЗа».
Социальные программы
В первую очередь, «Тольяттиазот» должен оставаться социально-ориентированным предприятием. Деньги пойдут на поддержку трудового коллектива и их семей. Это является неотъемлемой частью работы любого нормального предприятия. Только вкладывая средства в социальную сферу, можно создать благоприятные условия труда, что в свою очередь, положительным образом скажется на показателях производительности! При своевременном поступлении средств будут выполнены все пункты Коллективного договора, который является главным документом, регулирующим взаимоотношения коллектива и руководства. Работники получат все полагающиеся льготы, компенсации, денежные выплаты и поощрения за добросовестный эффективный труд. Молодые специалисты будут получать содействие при получении профильного образования, семьям с детьми будет предоставлена возможность приобретать путевки в летние лагеря отдыха по льготной цене. Необходимо будет также направить часть средств на строительство детского сада для детей работников «ТоАЗа».
Есть также надежда, что с возвратом на предприятие украденных миллиардов возобновится выплата премий, которых коллектив завода был безосновательно лишен.
Помимо этого, должно быть произведено повышение заработных плат всем сотрудникам завода на 20-30%.
Промышленная безопасность
Финансирование обеспечит соблюдение норм и правил промышленной безопасности. Исправность всех технологических узлов, их своевременная проверка и обслуживание является залогом долгой, качественной, эффективной и безопасной работы завода. Большая часть средств, которые по решению Комсомольского суда возвращаются в кассу «ТоАЗа», пойдут на развитие и модернизацию производства. На заводе будут проведены экспертизы промышленной безопасности основных узлов и агрегатов, выполнены все предписания контролирующей комиссии Ростехнадзора. Все эти меры будут направлены на снижение аварийности на производстве, повышение безопасности рабочих мест. Увеличение инвестиционной составляющей в модернизацию и обслуживание позволит в перспективе достичь проектной мощности установок аммиака и карбамида.
Экологическая безопасность
Часть из 77 млрд рублей, которые вернутся на «ТоАЗ» обязательно пойдут на экологическую безопасность. К работе завода, правильному и современному отношению к охране окружающей среды, разработке и внедрению программ экологической безопасности всегда приковано повышенное внимание со стороны контролирующих органов, власти и общественности. Будет осуществляться регулярное финансирование всех направлений системной работы по снижению воздействия на окружающую среду. В частности, в инвестпрограмму будут заложены средства на проект по модернизации очистных сооружений, внедрение установок вторичного использования попутных газов. А это значит, что дышать в Тольятти станет легче, и количество заболеваний снизится.
Поступления в бюджет региона
«Тольяттиазот» является крупным налогоплательщиком. Результатом использования средств, которые вскоре поступят на завод по решению Комсомольского районного суда, будет реализация запланированных инвестиционных программ, создание новых рабочих мест, покупка и внедрение современного оборудования. А это значит, что в бюджеты города Тольятти и Самарской области поступят крупные налоговые отчисления, которые в свою очередь, пойдут на развитие региона.
С подлежащих возврату на завод денег в местный и региональный бюджеты будут перечислены несколько миллиардов рублей налогов, которые могут быть направлены на социально-экономическое развитие Тольятти и Самарской области в целом.
Уважаемые работники ПАО «Тольяттиазот»!
Мы знаем, что сейчас на вас оказывается сильное давление. Владельцы завода предпринимают отчаянные меры, чтобы только не исполнять решение суда и не возвращать сворованные деньги. Руководство «ТоАЗа», подстрекаемое Махлаями, собирает вас на собрания, вынуждает выходить на митинги, заставляет подписывать письма в защиту проворовавшихся хозяев завода, которые обирают рабочий коллектив.
Мы призываем вас: не бойтесь. «Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала» с вами!
Предлагаем вам по любым фактам нарушения ваших прав, когда вас вынуждают делать то, чего вы не хотите или считаете неправильным, обо всех нарушениях на заводе писать на Горячую линию, которую мы организовали специально для вас: toazhotline@gmail.com
Все ваши обращения будут рассмотрены. По понятным причинам далеко не все сообщения будут подписаны. Поэтому мы принимаем и обязательно рассмотрим и сообщения, присланные без подписи, подписанные псевдонимом, индивидуальные и групповые и т.д.
Вся та информация, которая поступит на Горячую линию, будет использована «Комитетом защиты «Тольяттиазота» от криминала» для отстаивания прав и интересов работников ПАО «Тольяттиазот». Мы будем обобщать присланные факты и направлять их в органы государственной власти, надзорные и контролирующие органы для рассмотрения и принятия мер.
Сила в законе! Правда за нами!
С уважением,
«Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала».
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