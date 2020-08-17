Скидки и рассрочка на сервис и оригинальные детали LADA

C 15 августа по 15 октября 2020 года клиенты официальных дилерских центров LADA и магазинов LADA Dеталь смогут получить исключительно выгодные условия на сервис и запчасти.
В рамках акции в официальных дилерах LADA предоставляется скидка на техническое обслуживание для автомобилей от 1 до 3 лет до 15% в зависимости от модели, старше 3 лет – 20% на все модели LADA. А также стало возможным оформление рассрочки на 4 месяца на оплату услуг сервиса и/или запчастей.
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.
Чтобы оформить рассрочку на услуги сервиса, оригинальные запчасти и аксессуары, необходимо иметь карту «Халва» или дебетовую карту Сбербанка, расплатиться ею в фирменной сети LADA (дилерский центр или магазин).
Ознакомиться с полными условиями программы и cписоком дилеров LADA и магазинов LADA Dеталь, где действует новая акция, можно на сайте lada.ru
, передает пресс-служба администрации Тольятти.
Фото: пресс-служба администрации Тольятти
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