Ситуацией с обеспечением промышленной безопасности на «Тольяттиазоте» заинтересовался центральный аппарат Ростехнадзора
26 ноября 2019 19:56
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ТоАЗ – самое молодое и некогда самое передовое предприятие российской азотной отрасли, один из крупнейших производителей аммиака в мире. В эпоху приватизации контроль над ценным активом захватил бывший «красный директор» Владимир Махлай. Он и его семья десятилетиями были озабочены выведением прибыли завода в офшоры, поэтому ремонты финансировались по остаточному принципу, а модернизация не проводилась вообще. В июле текущего года скрывающиеся за рубежом Махлаи и их заграничные подельники были заочно приговорены к реальным тюремным срокам за хищение 87 млрд руб. у ТоАЗа и его акционеров.
О серьезных проблемах с промбезопасностью и охраной труда на ТоАЗе впервые громко заговорили в 2011 г., когда проверка Ростехнадзора обнаружила более 550 грубейших нарушений. В последующие два года проверки снова выявляли нарушения сотнями. Однако на последующие шесть лет все будто бы затихло, ничего не было слышно ни о проверках, ни о нарушениях, ни об их устранении. Можно было подумать, что инспектора просто забыли про ТоАЗ, но это не так. Предприятие и надзорный орган просто перешли на схему взаимовыгодного сотрудничества: работники ТоАЗа сами подсовывали проверяющим списки из мелких и незначительных нарушений, те назначали мизерный штраф и все. Проверка проведена, нарушения выявлены, штраф уплачен. Чтобы все проходило без сучка и задоринки, в структуру самарского Ростехнадзора была внедрена бывшая сотрудница ТоАЗа Раися Абдрахманова, ставшая глазами и ушами руководства завода, а также незаменимая при необходимости оперативно решить текущие вопросы.
Но в начале лета 2019 года прежний глава Средне-поволжского управления Ростехнадзора Михаил Михайлин, при котором ведомство, по сути, не проводило реальных проверок обеспечения промбезопасности на ТоАЗе, был отправлен на пенсию.
Ему на смену была назначена Ирина Панфилова. Первым результатом работы новой главы ведомства стала проверка ТоАЗа, которая и прошла с 28 мая по 30 июня этого года. По итогам проверки было выявлено около 40 нарушений на производстве аммиака и карбамидо-формальдегидного концентрата, газовом хозяйстве, трубопроводах и других объектах. Многие из них оказались достаточно серьезными, чтобы повлечь за собой приостановку деятельности нескольких подразделений завода. Ростехнадзор направил материалы проверки в Комсомольский районный суд Тольятти для определения меры ответственности руководству завода.
Обратите внимание. Природный газ и аммиак являются взрывоопасными веществами, а ТоАЗ использует их в крупномасштабных объемах. Аммиак, помимо этого, еще и крайне токсичный газ, который подается по трубопроводам под высоким давлением. Утечки на территории завода происходят с пугающей регулярностью, и трубопроводы давно требуют серьезного ремонта и замены целых участков. Жители Воронежской области хорошо помнят аварию на аммиакопроводе возле села Липяги, где в результате утечки из трубы вырвалось более полутонны аммиака. Тогда в результате аварии погибли сельскохозяйственные посевы на территории десятков гектаров, аммиачные ожоги получил лес, все живое в местной реке погибло. Избежать массовых жертв удалось лишь счастливому стечению обстоятельств – благодаря оперативным действиям спасателей 800 жителей села были экстренно эвакуированы, лишь один человек получил ожоги дыхательных путей.
Руководство завода закрывает глаза на то, что наплевательское отношение к техническому состоянию оборудования и трубопроводов в любой момент может обернуться масштабной катастрофой.
Однако суд, рассмотрев материалы проверки, 14 октября назначил… штраф в 200 тыс. руб. Для предприятия, даже официальная выручка которого исчисляется миллиардами рублей, это сущие копейки.
В постановлении суда можно найти довольно правильные и разумные слова. Например, «согласно ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами». Предупредит ли штраф в 200 тыс. руб. дальнейшие нарушения на ТоАЗе? Крайне маловероятно. Руководство предприятия годами платила эти смехотворные суммы, продолжая подвергать рабочих завода и других жителей Самарской области смертельной угрозе, скрывать аварии и подкупать надзорные органы.
Далее в постановлении звучат очень правильные слова о том, что «конкретные обстоятельства, связанные с совершением административного правонарушения, подлежат оценке в соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности», а «при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного юридическим лицом административного правонарушения, имущественное и финансовое положение правонарушителя». Добавить нечего, владельцы ТоАЗа – миллиардеры из списка Forbes, предприятие зарабатывает для них десятки миллиардов рублей, поэтому 200 тыс. руб. наверняка заставят их встать на путь исправления, не иначе. Также суд принял во внимание якобы свершившееся «раскаяние» нарушителей и не выявил «отягчающих административную ответственность обстоятельств». То есть, угроза жизни и здоровью тысяч людей – не отягчающее обстоятельство? Купил индульгенцию за 200 тыс. руб. и спи спокойно? Значит, в такую сумму в Комсомольском райсуде оценивают жизни рабочих завода и жителей Тольятти?
Слишком мягкое наказание злостному нарушителю, избранное Комсомольским райсудом, совершенно не устроило новое руководство местного Ростехнадзора, и в конце октября им была подана апелляционная жалоба на судебное постановление. В тексте жалобы говорится о том, что выявленные в ходе проверки нарушения влекут за собой угрозу жизни и здоровью людей, поэтому наказание менее серьезное, чем приостановление деятельности опасных производственных объектов, на которых не соблюдаются меры безопасности, не сможет обеспечить цели административного наказания. Но пойти до конца местный Ростехнадзор все же не решился и о назначении соответствующего тяжести нарушения наказания не попросил, ограничившись просьбой направить дело на новое рассмотрение.
Тем временем ситуацией с обеспечением промышленной безопасности на «Тольяттиазоте» заинтересовался центральный аппарат Ростехнадзора. Инспекторы федерального ведомства выехали на предприятие и провели собственную проверку, в результате которой было выявлено более 360 грубых нарушений на многих участках и подразделениях завода.
Местные инспектора, несмотря на смену руководства, по привычке что-то пропустили, и им есть над чем поработать. Но в целом Средне-Поволжское ведомство проявило принципиальность и обозначило свою непримиримую позицию в борьбе с нарушителями установленных норм и правил промбезопасности.
Таким образом, становится очевидным, что руководство завода больше не сможет откупаться за серьезные нарушения незначительными штрафами. Риски масштабной техногенной катастрофы на опасном производственном объекте диктуют необходимость того, что работа оборудования, которое несет угрозу, должна быть остановлена, а собственники завода должны срочно профинансировать его ремонт и обновление.
Эта история наглядно демонстрирует одно: лояльное отношение к злостным, систематическим нарушениям способно лишь убедить руководство завода в собственной безнаказанности. Призвать нарушителей к порядку и обязать серьезно заняться обеспечением промышленной безопасности производства можно разве что проявив решительность и принципиальность, которые с приходом нового руководства демонстрирует местный Ростехнадзор. Федеральное ведомство, как логично можно предположить, теперь тоже внимательно будет следить за ситуацией на «Тольяттиазоте».
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