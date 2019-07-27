С 1 августа АвтоВАЗ поднимает цены на все автомобили Lada

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Это подорожание будет уже третьим с начала года. Таким образом, стоимость на Lada Granta будет начинаться с отметки 449 900 рублей (+1,1%), Lada Vesta – с 606 900 рублей (+1,2%). Хэтчбек Xray подорожает до 614 900 рублей (+0,8%). А Lada Vesta Sport будет продаваться по цене от 1 021 900 рублей (+0,7%).По информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в июне компания АвтоВАЗ продала 30 768 автомобилей семейства Lada. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель снизился на 2%. Наиболее продаваемой моделью стала Granta. Всего было продано 11 609 автомобилей этой модели. Показатель вырос на 2 427 автомобилей по сравнению с июнем прошлого года. На втором месте – автомобили Lada Vesta с продажей 8 947 единиц.