Резиденты ТОР набирают новых сотрудников

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Благодаря особому вниманию губернатора Самарской областивопросам повышения инвестпривлекательности региона продолжается успешнаяреализация ключевых проектов, в том числе и на территории Тольятти.ООО «ТОР Тольяттинский завод приборов отопления» является одним из резидентов ТОСЭР первой волны. Предприятие специализируется на производстверадиаторов, котлов центрального отопления, паровых котлов. На сегодняшний день порядка 10 наименований продукции. Вся продукция компании соответствует ГОСТ и застрахована. География поставок – Россия и страны СНГ.За время своего существования в качестве резидента (с 2017 года) трудоустроен 251 сотрудник. Набор сотрудников продолжается и сейчас. По словам генеральногодиректора, предприятию нужны квалифицированные слесари, сварщики, транспортировщики. Предпочтение отдается как молодым специалистам, там и работникам постарше. На предприятие охотно трудоустраиваются высвобожденные работники. Средняя заработная плата на заводе 40-45 тыс. рублей.«Раньше работал на Автовазе, сюда пришел по рекомендации знакомого. Пришел на завод слесарем, сейчас – бригадир. Карьерный рост есть, возможность обучатьсятакже предоставляется. И зарплатой вполне доволен: 30-35 тысяч для Тольятти – неплохие деньги», – рассказал бригадир участка по сборкеПо словам директора компании, статус резидента, помимо необходимости выполнения социальных обязательств дает возможность на сэкономленные средстваразвивать производство и, как следствие – создавать дополнительные рабочие места. В планах у завода на ближайшие два года – увеличение штата сотрудников на 30%.Содействие в трудоустройстве активно оказывает и центр занятости населения Тольятти. С начала 2019 года в службу занятости за содействием в поиске подходящейработы обратились 4,9 тыс. тольяттинцев, из более половины уже нашли работу (2,6 тыс. человек). Сейчас в базе центра занятости порядка 7,2 тыс. вакансий,передает пресс-служба министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.