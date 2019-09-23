Резидентами ТОСЭР «Тольятти» в настоящее время являются 76 компаний

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Члены комиссии под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской областиутвердили пять заявок от компаний разного профиля деятельности: строительной индустрии, инновационных технологий, высокотехнологичного производства и т.д. Также коллегия рассмотрела предложения действующего резидента ТОСЭР «Тольятти» ООО «Зетта» по расширению реализуемого инвестиционного проекта и целесообразности внесения соответствующих изменений в соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Тольятти». Компания уже в этом году хочет приступить к серийному выпуску электрокаров. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, Территория опережающего развития «Тольятти» комфортна и востребована среди федеральных и иностранных инвесторов: «Тольятти – уникальный город для самого разнообразного ведения бизнеса. Здесь создана вся необходимая инфраструктура для плановой диверсификации экономики города. ТОСЭР «Тольятти» — неоспоримый лидер по числу резидентов, ОЭЗ – в тройке лучших подобных зон, буквально на днях Ассоциация кластеров и технопарков внесла «Жигулевскую долину» в ТОП 3 технопарков страны. Конечно, инвестиционная привлекательность региона не ограничена одним Тольятти. Самарская область – комфортный регион для ведения бизнеса, и каждому инвестору в режиме одного окна мы обязательно подберем лучшую площадку для вложения средств».В случае, если все члены комиссии в рабочем порядке утверждают заявку, то положительное решение о присвоении статуса принимается заочно. Еще 13 заявок от потенциальных резидентов согласованы в заочном режиме.По состоянию на 20 сентября 2019 года, в ТОСЭР «Тольятти» заключены соглашения с 76 компаниями, таким образом, объем инвестиций резидентов ТОСЭР «Тольятти» составит порядка 41 млрд рублей с планом создания около 8,5 тысяч новых рабочих мест (из которых 3500 уже создано).Быстрая динамика роста числа резидентов ТОСЭР обусловлена слаженной работой, проделанной областным правительством и органами местного самоуправления. Развитие особых территорий в регионе происходит в рамках реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», инициированных Президентом страны. Задачу обеспечить предпринимателям максимально комфортные условия для ведения бизнеса поставил губернатор Самарской областив своем Послании к депутатам Самарской губернии и жителям региона, передает пресс-служба облправительства.